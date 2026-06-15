Росія масовано атакувала Київ: є загиблі, горить Лавра
2026-15-06    116

Росія масовано атакувала Київ: є загиблі, горить Лавра

У ніч на 16 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ із застосуванням ударних безпілотників та інших засобів повітряного нападу. Внаслідок обстрілу в столиці загинули щонайменше чотири людини, ще 23 отримали поранення, серед них дитина та вагітна жінка. У різних районах міста зафіксовані руйнування житлових будинків, пожежі на об’єктах інфраструктури та перебої з електропостачанням. Одним із найбільш резонансних наслідків атаки стала пожежа в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

За даними Київської міської військової адміністрації, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічного удару. Осередки займання та пошкодження зафіксовані одразу в кількох районах столиці. Медики надають допомогу постраждалим, а оперативні служби обстежують території, де впали уламки повітряних цілей.

У Києво-Печерській лаврі спалахнула пожежа в Успенському соборі. На місці працюють підрозділи ДСНС, які намагаються локалізувати вогонь та не допустити його поширення на інші об’єкти історико-культурного комплексу. Інформація про масштаби пошкоджень однієї з головних православних святинь України уточнюється.

В Оболонському районі пошкоджено кілька житлових будинків і складські приміщення. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на автомобільній стоянці, де згоріли близько 30 транспортних засобів. Фахівці оцінюють завдані збитки та перевіряють стан прилеглих будівель.

У Подільському районі через падіння уламків сталися пожежі в приватному житловому будинку та триповерховій будівлі. Рятувальники оперативно прибули на місця загорянь, щоб не допустити поширення вогню на сусідні об’єкти. Дані про пошкодження майна продовжують надходити.

У Солом’янському районі ударною хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки. Також надійшла інформація про пожежу на території одного з навчальних закладів. На місці працюють екстрені служби та представники місцевої влади.

У Печерському районі зазнали пошкоджень житлові будинки та об’єкти нежитлової забудови. Крім того, виникла пожежа в гуртожитку. Рятувальники евакуювали людей та проводять перевірку приміщень на предмет нових осередків займання.

У Дніпровському районі уламки пошкодили житлові будинки, а в Деснянському спалахнула пожежа на території дитячого садка. У Голосіївському районі загорілися складські об’єкти, також пошкоджено житловий будинок та інфраструктурний об’єкт. У Дарницькому районі уламки впали на відкритих територіях без подальшого займання.

У Шевченківському районі пошкоджень зазнали житлові будинки, підприємства та об’єкти інфраструктури. Через руйнування ліній електропередачі в північній частині столиці без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Остаточна кількість постраждалих та масштаби руйнувань можуть зрости після завершення обстеження всіх локацій. Правоохоронці та профільні служби документують наслідки атаки для подальшої фіксації завданих збитків та пошкодження цивільної інфраструктури столиці.

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