Росія масовано атакувала Київ і область: є загиблі та поранені

У ніч проти 1 вересня 2026 року російські війська завдали масованого удару по Києву та Київській області балістичними й крилатими ракетами та ударними безпілотниками. У столиці внаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще п’ятеро отримали поранення, а в Борисполі загинула щонайменше одна людина та дев’ятеро постраждали, зокрема дитина. Основними цілями в Києві стали, зокрема, об’єкти залізничної інфраструктури.

За словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, російські війська завдали балістичних ударів по залізничному депо та інших об’єктах компанії. Внаслідок атаки загинули семеро людей, шестеро з них були працівниками «Укрзалізниці». Ще один залізничник перебуває в лікарні. На місці удару зафіксували значні руйнування, зокрема один із цехів був повністю знищений.

Десятки співробітників залізниці встигли перейти до укриттів. Через наслідки удару на двох залізничних перегонах тимчасово обмежували рух, однак згодом його відновили. Рятувальники також продовжували ліквідовувати окремі осередки займання на території пошкодженого підприємства.

У Борисполі Київської області російська атака пошкодила п’ятиповерховий житловий будинок та об’єкт підприємства. На парковці біля багатоповерхівки загорілися автомобілі, пожежу ліквідували. Із пошкодженої будівлі евакуювали 48 людей. Серед постраждалих є дитина, медики надають допомогу травмованим.

За даними українських Повітряних сил, у нічній атаці Росія застосувала 218 ударних безпілотників, а також ракети різних типів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 199 повітряних цілей, серед яких були ракети та дрони. Удари по Києву стали частиною масштабної атаки, яка також охопила інші регіони країни.

Вибухи вночі також лунали в Одесі та інших населених пунктах. В Одеській області, за даними Associated Press, зафіксували пошкодження цивільної та портової інфраструктури, а одна людина отримала поранення. Рятувальні служби продовжують працювати на місцях ударів і встановлювати остаточний масштаб руйнувань.

Нічна атака стала шостим поспіль днем російських ударів по Києву та прилеглому регіону. За даними Reuters, попередні атаки вже призвели до перебоїв у повсякденному житті столиці, роботи громадського транспорту та регулярних тривог. Українська влада при цьому продовжує посилювати захист критичної та цивільної інфраструктури, тоді як російські удари по регіону залишаються регулярними.