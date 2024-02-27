Росія хоче створити аналог FIFA

У РФ заявили про створення аналога популярного футбольного симулятора FIFA. І одразу попередили, що фінальну версію гри російські геймери побачать не скоро: на розробку потрібні “десятки років”.

Як відомо, Electronic Arts, творці FIFA, були одним із перших ігрових видавництв, які засудили російську агресію. Після повномасштабної війни компанія пішла з ринку Росії і видалила збірні країни-агресора зі своїх спортивних проєктів.

Ідею створення російського аналога FIFA висунув колишній футболіст Андрій Аршавін. Її він представив президенту РФ Володимиру Путіну. Концепція полягає в тому, що “в такій відеогрі можна буде грати за національну збірну РФ і не тільки…”. Створення гри довірили “Газпрому”.