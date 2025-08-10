Росія хоче Донбас, Запоріжжя та Херсонщину, – ЗМІ

Путін хоче отримати не тільки Донбас, а й Запорізьку та Херсонську області — Уіткофф неправильно зрозумів президента РФ. Про це пише BILD з посиланням на українських чиновників

Головне:

▫️ Спецпосланець Трампа зрозумів нещодавню вимогу РФ про “мирний відхід українців” з Херсона і Запоріжжя як пропозицію “мирного відходу росіян” з цих регіонів.

▫️ Путін запропонував не всеосяжне припинення вогню, а лише часткове — відмову від атак на об’єкти енергетики та великі міста в тилу.

▫️ США запропонували заморозити конфлікт по лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з РФ. За інформацією BILD, Кремль не погодився.