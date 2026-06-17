Росія готується імпортувати бензин морем через дефіцит пального після атак на НПЗ

Росія у червні планує розпочати морський імпорт бензину через дефіцит пального, який виник після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі країни. За інформацією галузевих джерел, перша партія бензину має надійти через один із західних портів РФ. Для держави, яка традиційно входить до числа найбільших світових експортерів нафтопродуктів, такий крок є нетиповим і свідчить про суттєві проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку.

Потреба в імпорті пов’язана зі скороченням виробництва на низці російських нафтопереробних заводів після атак українських дронів. Під удари потрапили стратегічні об’єкти паливної інфраструктури, зокрема нафтопереробний завод ТАНЕКО та Московський НПЗ, де виробничі процеси були тимчасово призупинені. Крім самих заводів, атаки зачепили паливні сховища, трубопроводи та логістичні вузли, що ускладнило постачання бензину до регіонів.

На тлі погіршення ситуації уряд РФ запровадив заборону на експорт бензину для виробників пального до кінця липня. Таке рішення покликане стримати дефіцит на внутрішньому ринку в період традиційного літнього зростання попиту. Водночас повідомлення про нестачу бензину вже надходили приблизно з десяти російських регіонів, а окупаційна влада Криму та керівництво двох сибірських суб’єктів РФ офіційно підтвердили проблеми із забезпеченням паливом.

Для компенсації втрат Росія збільшує закупівлі бензину у Білорусі та вивчала можливість додаткових поставок із Казахстану. Однак, за оцінками джерел у галузі, сусідні країни не мають достатніх вільних обсягів, щоб забезпечити масштабні потреби російського ринку. Саме тому морський імпорт розглядається як один із варіантів швидкого покриття дефіциту.

Експерти зазначають, що постачання бензину морем навряд чи стане довгостроковим рішенням через складну логістику та високу вартість транспортування. Доставка нафтопродуктів морськими маршрутами потребує додаткових перевалочних потужностей і збільшує собівартість пального, що може вплинути на ціни всередині країни та фінансові показники російських компаній.

Минулого року Росія експортувала близько 5 млн тонн бензину, або приблизно 117 тис. барелів на добу. Поточна ситуація демонструє різку зміну балансу на ринку, адже країна, яка донедавна продавала значні обсяги пального за кордон, тепер змушена шукати додаткові джерела постачання для власних споживачів.

За останні два тижні роботу або виробництво скоротили практично всі ключові нафтопереробні заводи центральної частини Росії. Серед підприємств, які зазнали атак, називають Киришський, Московський та Рязанський НПЗ, а також заводи у Нижньому Новгороді та Ярославлі. Сукупно ці підприємства забезпечують близько чверті всіх нафтопереробних потужностей країни.

Посилення атак на енергетичну інфраструктуру вже призвело до скорочення обсягів переробки нафти до найнижчих показників за останні 16 років. У разі продовження пошкодження виробничих об’єктів та логістики ризики дефіциту пального на російському ринку можуть зберігатися й надалі, що створює додатковий тиск на паливний сектор країни та її експортний потенціал.