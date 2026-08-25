Росія готує новий наступ на Слов’янськ: у ISW оцінили ситуацію

Російські війська просунулися на схід від Слов’янська Донецької області та намагаються створити умови для подальших атак на місто і так званий пояс фортець Донбасу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 23 серпня 2026 року, який аналізує ситуацію на основі геолокаційних матеріалів і повідомлень із фронту.

За оцінкою аналітиків, російське командування зміщує акцент на наступ із півдня та сходу, оскільки попередні спроби просунутися до Слов’янська з боку Лимана та Ямполя не дали очікуваного результату. Українська оборона, складний рельєф і природні перешкоди на північному сході міста обмежували можливості російських військ для маневру.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що передові підрозділи РФ одночасно діють на кількох тактичних ділянках Слов’янського напрямку. За його даними, російські сили захопили позиції на південному березі Сіверського Дінця та досягли південно-східних околиць Пискунівки. Також вони, за повідомленнями, закріпилися в Закітному та Кривій Луці.

Російські підрозділи намагалися просунутися в районі Миколаївки, зокрема з боку західної частини Рай-Олександрівки. ISW вважає, що захоплення цього населеного пункту може стати для російських військ проміжною ціллю, яка дозволить створити умови для наступу на Слов’янськ зі сходу.

Водночас 23 серпня з’явилися повідомлення, що українські сили відбили спробу російських військ проникнути до Миколаївки. Це свідчить, що бої на цій ділянці залишаються активними, а просування російських підрозділів не означає встановлення повного контролю над районом.

За даними Машовця, російські війська також проникли через Маркове в напрямку Заповідного та просувалися вздовж траси Е-40 Бахмут — Слов’янськ. Одним із завдань може бути закріплення на західному березі каналу Сіверський Донець — Донбас і вихід до річки безпосередньо на схід від Слов’янська.

Аналітики ISW вказують, що російські війська віддають перевагу атакам на південному березі Сіверського Дінця та руху з району Рай-Олександрівки до Миколаївки. Росіяни можуть намагатися зайняти тактичні висоти та обійти важкопрохідні ділянки й укріплені українські позиції, які стримували наступ із північно-східного напрямку.

У звіті описано подвійний тактичний задум: російські сили, що діють поблизу Кривої Луки та Рай-Олександрівки, можуть намагатися зблизити свої позиції для одночасного тиску на Миколаївку з висот на сході та півдні. Такий маневр, за оцінкою ISW, має створити сприятливіші умови для майбутнього наступу на Слов’янськ.

Аналітики водночас не очікують швидкого досягнення російськими військами значних оперативних результатів на захід від Миколаївки. Для цього РФ ще необхідно захопити низку населених пунктів і подолати українську оборону, перш ніж створити реальні умови для масштабного наступу на Слов’янськ.

На початку весняно-літньої кампанії 2026 року російські війська концентрувалися на просуванні до Слов’янська через Лиман, однак не змогли досягти значних успіхів. Сіверський Донець, складний рельєф і система українських оборонних позицій стали додатковими факторами, які стримували російський наступ.

Слов’янськ і Краматорськ залишаються ключовими містами української оборони на півночі Донецької області. 4 серпня ISW повідомляв, що російські сили намагаються посилити тиск на логістику українських підрозділів, застосовуючи елементи тактики ізоляції поля бою, яку РФ використовувала під час наступальних операцій у 2025 році.

Для наступу на міста так званого поясу фортець російським військам необхідно не лише просунутися на окремих тактичних ділянках, а й забезпечити стійке постачання, захист флангів і можливість подальшого розвитку наступу. Саме тому ситуація в районах Пискунівки, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Миколаївки може мати значення для подальшого розвитку боїв на Слов’янському напрямку.