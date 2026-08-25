Росія готує новий наступ на Слов’янськ: у ISW оцінили ситуацію
2026-25-08    138

Росія готує новий наступ на Слов’янськ: у ISW оцінили ситуацію

Російські війська просунулися на схід від Слов’янська Донецької області та намагаються створити умови для подальших атак на місто і так званий пояс фортець Донбасу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 23 серпня 2026 року, який аналізує ситуацію на основі геолокаційних матеріалів і повідомлень із фронту.

За оцінкою аналітиків, російське командування зміщує акцент на наступ із півдня та сходу, оскільки попередні спроби просунутися до Слов’янська з боку Лимана та Ямполя не дали очікуваного результату. Українська оборона, складний рельєф і природні перешкоди на північному сході міста обмежували можливості російських військ для маневру.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що передові підрозділи РФ одночасно діють на кількох тактичних ділянках Слов’янського напрямку. За його даними, російські сили захопили позиції на південному березі Сіверського Дінця та досягли південно-східних околиць Пискунівки. Також вони, за повідомленнями, закріпилися в Закітному та Кривій Луці.

Російські підрозділи намагалися просунутися в районі Миколаївки, зокрема з боку західної частини Рай-Олександрівки. ISW вважає, що захоплення цього населеного пункту може стати для російських військ проміжною ціллю, яка дозволить створити умови для наступу на Слов’янськ зі сходу.

Водночас 23 серпня з’явилися повідомлення, що українські сили відбили спробу російських військ проникнути до Миколаївки. Це свідчить, що бої на цій ділянці залишаються активними, а просування російських підрозділів не означає встановлення повного контролю над районом.

За даними Машовця, російські війська також проникли через Маркове в напрямку Заповідного та просувалися вздовж траси Е-40 Бахмут — Слов’янськ. Одним із завдань може бути закріплення на західному березі каналу Сіверський Донець — Донбас і вихід до річки безпосередньо на схід від Слов’янська.

Аналітики ISW вказують, що російські війська віддають перевагу атакам на південному березі Сіверського Дінця та руху з району Рай-Олександрівки до Миколаївки. Росіяни можуть намагатися зайняти тактичні висоти та обійти важкопрохідні ділянки й укріплені українські позиції, які стримували наступ із північно-східного напрямку.

У звіті описано подвійний тактичний задум: російські сили, що діють поблизу Кривої Луки та Рай-Олександрівки, можуть намагатися зблизити свої позиції для одночасного тиску на Миколаївку з висот на сході та півдні. Такий маневр, за оцінкою ISW, має створити сприятливіші умови для майбутнього наступу на Слов’янськ.

Аналітики водночас не очікують швидкого досягнення російськими військами значних оперативних результатів на захід від Миколаївки. Для цього РФ ще необхідно захопити низку населених пунктів і подолати українську оборону, перш ніж створити реальні умови для масштабного наступу на Слов’янськ.

На початку весняно-літньої кампанії 2026 року російські війська концентрувалися на просуванні до Слов’янська через Лиман, однак не змогли досягти значних успіхів. Сіверський Донець, складний рельєф і система українських оборонних позицій стали додатковими факторами, які стримували російський наступ.

Слов’янськ і Краматорськ залишаються ключовими містами української оборони на півночі Донецької області. 4 серпня ISW повідомляв, що російські сили намагаються посилити тиск на логістику українських підрозділів, застосовуючи елементи тактики ізоляції поля бою, яку РФ використовувала під час наступальних операцій у 2025 році.

Для наступу на міста так званого поясу фортець російським військам необхідно не лише просунутися на окремих тактичних ділянках, а й забезпечити стійке постачання, захист флангів і можливість подальшого розвитку наступу. Саме тому ситуація в районах Пискунівки, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Миколаївки може мати значення для подальшого розвитку боїв на Слов’янському напрямку.

ISW, війна в Україні, Донецька область, новини України, Сіверський Донець, Слов’янськ
Останні новини
Експрезидента Роберта Кочаряна затримали у Вірменії

Експрезидента Роберта Кочаряна затримали у Вірменії
У Вірменії 25 серпня затримали колишнього президента та лідера опозиційного читать далее
25-08, 11:43
Monobank назвав найбільших збирачів донатів на ЗСУ

Monobank назвав найбільших збирачів донатів на ЗСУ
Через особисті рахунки Сергія Стерненка та його фонду в monobank читать далее
25-08, 11:27
Шахрайство під виглядом перевізників: як не втратити гроші

Шахрайство під виглядом перевізників: як не втратити гроші
Українців попереджають про схему шахрайства, у якій зловмисники видають себе читать далее
25-08, 09:56
Карітас України: як зареєструватись та оформити допомогу

Карітас України: як зареєструватись та оформити допомогу
Карітас України — мережа благодійних організацій, через яку надають гуманітарну, читать далее
25-08, 09:53
Росіяни атакували пункт пропуску «Виноградовка» на кордоні з Молдовою

Росіяни атакували пункт пропуску «Виноградовка» на кордоні з Молдовою
У ніч проти 25 серпня російські війська атакували ударним безпілотником читать далее
25-08, 09:50
Синоптики попередили про зміну погоди через циклон над Чорним морем

Синоптики попередили про зміну погоди через циклон над Чорним морем
25 серпня більшість регіонів перебуватимуть під впливом антициклону з центром читать далее
25-08, 09:48
Морські перевезення скоротилися до 3–4 суден на добу, — Зеленський

Морські перевезення скоротилися до 3–4 суден на добу, — Зеленський
Обсяг морських перевезень скоротився у три-чотири рази після блокування Росією читать далее
25-08, 09:44
Росія готує новий наступ на Слов’янськ: у ISW оцінили ситуацію

Росія готує новий наступ на Слов’янськ: у ISW оцінили ситуацію
Російські війська просунулися на схід від Слов’янська Донецької області та читать далее
25-08, 09:39
Софія Ротару: біографія та цікаві факти про українську співачку

Софія Ротару: біографія та цікаві факти про українську співачку
Софія Ротару — українська естрадна співачка й акторка, одна з читать далее
25-08, 09:18
Лавров може провести у Ватикані переговори щодо миру в Україні, – The Times

Лавров може провести у Ватикані переговори щодо миру в Україні, – The Times
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у вівторок може зустрітися читать далее
24-08, 21:32
Кіт Келлог підтримав мобілізацію жінок в Україні

Кіт Келлог підтримав мобілізацію жінок в Україні
Колишній спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, читать далее
24-08, 18:42
Яке церковне свято 25 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 25 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
25 серпня 2026 року православна церква вшановує пам'ять мучеників Фотія читать далее
24-08, 16:52
Європа до Дня Незалежності виділила Україні €6,1 млрд на ППО та ракети

Європа до Дня Незалежності виділила Україні €6,1 млрд на ППО та ракети
Європейська комісія 24 серпня, у День Незалежності України, схвалила оборонні читать далее
24-08, 10:55
Юлія Стародубцева: біографія та цікаві факти про тенісистку

Юлія Стародубцева: біографія та цікаві факти про тенісистку
Юлія Стародубцева — українська професійна тенісистка, яка у 2026 році читать далее
24-08, 10:50
У Києві встановлять пам’ятник Івану Мазепі: що відомо

У Києві встановлять пам’ятник Івану Мазепі: що відомо
Президент Володимир Зеленський 21 серпня 2026 року підписав указ про читать далее
24-08, 10:48
У Святогірській лаврі вбили монаха, ще двоє людей поранені

У Святогірській лаврі вбили монаха, ще двоє людей поранені
23 серпня у Святогірській лаврі Донецької області невідомі напали на читать далее
24-08, 10:45
Ексчиновника Мінкульту Франції звинувачують у «хімічному підкоренні» жінок

Ексчиновника Мінкульту Франції звинувачують у «хімічному підкоренні» жінок
У Франції колишнього високопосадовця Міністерства культури Крістіана Негре підозрюють у читать далее
24-08, 10:42
Катерина Лозовицька: біографія та цікаві факти про модель і блогерку

Катерина Лозовицька: біографія та цікаві факти про модель і блогерку
Катерина Лозовицька — українська модель, блогерка та інфлюенсерка, яка стала читать далее
24-08, 10:39
Марічка Падалко: біографія та цікаві факти про телеведучу

Марічка Падалко: біографія та цікаві факти про телеведучу
Марічка Падалко — українська журналістка, телеведуча та інтерв’юерка, найбільш відома читать далее
24-08, 10:34
Руслан Марцінків: біографія та цікаві факти про міського голову Івано-Франківська

Руслан Марцінків: біографія та цікаві факти про міського голову Івано-Франківська
Руслан Марцінків — український політик і міський голова Івано-Франківська, який читать далее
24-08, 10:29
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар