Росія готує нову мобілізацію: що це означає для війни
2026-21-05

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нових мобілізаційних кроків і може збільшити чисельність армії ще на понад 100 тисяч військових.

За словами президента, інформація про підготовку РФ до нових мобілізаційних рішень була розглянута під час засідання Ставки. Водночас українська сторона вважає, що потенціал для масштабної прихованої мобілізації у Росії вже суттєво обмежений.

У Києві припускають, що Кремль може вдатися до інших політичних та військових сценаріїв для поповнення ресурсів війни.

Чому Росії потрібна нова мобілізація

Після понад двох років повномасштабної війни РФ продовжує нести значні втрати на фронті.

Російська армія потребує:

  • поповнення особового складу;
  • ротації військових;
  • компенсації бойових втрат;
  • формування нових резервів;
  • підтримки наступальних операцій.

Особливо гостро проблема нестачі людей проявляється на тлі затяжної війни та високого навантаження на контрактну систему.

Що сказав Зеленський про мобілізацію РФ

За словами президента України, Росія вивчає можливість нових мобілізаційних рішень.

Водночас Київ оцінює ситуацію так, що:

  • прихований мобілізаційний ресурс РФ зменшується;
  • населення Росії дедалі гірше реагує на тему мобілізації;
  • Кремль шукає альтернативні механізми поповнення армії.

Зеленський також звернув увагу на можливі дії РФ щодо Придністровського регіону Молдови, натякнувши на ризик нових геополітичних провокацій.

Чому прихована мобілізація стає складнішою для Кремля

Раніше Росія активно використовувала:

  • регіональні набори;
  • контрактні програми;
  • фінансові бонуси;
  • адміністративний тиск;
  • вербування ув’язнених.

Однак ефективність цих механізмів поступово знижується.

Серед причин:

  • зростання втоми суспільства від війни;
  • дефіцит охочих підписувати контракти;
  • економічний тиск;
  • демографічні проблеми;
  • зростання втрат на фронті.

Через це Кремль змушений шукати нові моделі поповнення армії.

Чи може РФ оголосити нову хвилю відкритої мобілізації

Аналітики вважають, що повноцінна нова мобілізація залишається політично ризикованим рішенням для Кремля.

Причини очевидні:

  • мобілізація викликає суспільне невдоволення;
  • зростає тиск на регіони;
  • посилюються економічні проблеми;
  • населення намагається уникати призову.

Саме тому Москва переважно робить ставку на приховані або гібридні форми набору.

Як РФ зараз комплектує армію

Основними джерелами поповнення залишаються:

ДжерелоОсобливості
КонтрактникиГрошові виплати та бонуси
Добровольчі батальйониРегіональні програми
Примусовий набірАдміністративний тиск
Ув’язненіВербування через спецструктури
МігрантиПропозиції громадянства РФ

Однак ці ресурси не є безмежними, особливо в умовах затяжної війни.

Чому згадується Придністров’я

Під час заяви Зеленський окремо згадав Придністровський регіон Молдови.

Аналітики пов’язують це з кількома можливими сценаріями:

  • дестабілізація регіону;
  • інформаційний тиск;
  • створення нового осередку напруги;
  • спроба політичного шантажу Заходу.

Росія традиційно використовує заморожені конфлікти як інструмент геополітичного впливу.

Як війна впливає на російську економіку

Підтримка великої армії потребує дедалі більше ресурсів.

РФ стикається з:

  • зростанням військових витрат;
  • дефіцитом кадрів;
  • проблемами на ринку праці;
  • інфляційним тиском;
  • скороченням цивільного виробництва.

Саме тому мобілізаційна політика дедалі сильніше впливає на економіку країни.

Чому Кремль намагається уникати різких рішень

Російська влада пам’ятає наслідки мобілізації 2022 року.

Тоді країна зіткнулася з:

  • масовим виїздом населення;
  • панікою;
  • протестними настроями;
  • падінням довіри до влади.

Саме тому Кремль намагається уникати рішень, які можуть викликати нову хвилю суспільного невдоволення.

Як це може вплинути на війну

Збільшення чисельності армії дозволяє РФ:

  • підтримувати інтенсивність бойових дій;
  • проводити ротацію;
  • накопичувати резерви;
  • готувати нові операції.

Однак кількість військових не гарантує стратегічного успіху без достатнього рівня підготовки, техніки та логістики.

FAQ

Чому Росія готує нову мобілізацію?

РФ потребує поповнення армії через великі втрати та затяжний характер війни. Кремль також прагне створити резерви для подальших бойових дій. Саме тому влада шукає нові механізми набору військових.

Чи може РФ оголосити повну мобілізацію?

Теоретично це можливо, але таке рішення є політично ризикованим для Кремля. Попередня мобілізація викликала сильне невдоволення у російському суспільстві. Тому Москва поки робить ставку на приховані форми набору.

Чому Зеленський згадав Придністров’я?

Україна припускає, що Росія може використовувати інші геополітичні інструменти для тиску на регіон. Придністров’я традиційно розглядається як зона потенційної нестабільності. Кремль може використовувати цей фактор для політичного впливу.

Як РФ зараз поповнює армію?

Росія активно залучає контрактників, добровольців, ув’язнених та мігрантів. Також використовуються фінансові стимули та адміністративний тиск. Однак ефективність цих механізмів поступово знижується.

Як мобілізація впливає на економіку РФ?

Війна створює великий тиск на бюджет та ринок праці. Зростають військові витрати, посилюється дефіцит кадрів та інфляція. Через це мобілізаційна політика дедалі сильніше впливає на економічну ситуацію в Росії.

Висновок

Заява про можливу мобілізацію ще понад 100 тисяч військових свідчить про те, що Росія продовжує шукати ресурси для затяжної війни. Водночас можливості прихованої мобілізації поступово скорочуються, а політичні ризики для Кремля зростають.

Саме тому Москва дедалі активніше комбінує військові, політичні та геополітичні інструменти. Подальші рішення РФ можуть вплинути не лише на фронт, а й на безпекову ситуацію у всьому регіоні.

