Росія готує кібератаку на Британію

РФ готує масштабну кібератаку на Британію — мільйони людей можуть залишитися без світла.

У понеділок на конференції НАТО міністр кабінету міністрів Британії Макфадден попередить про ризики «дестабілізуючих і виснажливих» дій з боку рф. За його словами, москва націлена на британську енергетичну інфраструктуру, телекомунікації, ЗМІ та ін.

«росія не просто агресивна в кібепросторі — вона прагне отримати стратегічну перевагу, завдаючи ударів по країнах, які підтримують Україну. За допомогою кібератак москва може залишити мільйони людей без світла і вивести з ладу електромережі», — може заявити Макфадден.