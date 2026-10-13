Росія атакувала Roshen у Вінниці

Російські війська 12 жовтня атакували виробничий комплекс кондитерської корпорації Roshen у Вінниці. Після удару компанія заявила про необхідність розслідування обставин атаки та належної правової оцінки дій винних. За інформацією корпорації, після оголошення повітряної тривоги працівників підприємства оперативно евакуювали, що допомогло зберегти життя людей.

У Roshen наголосили, що вінницький виробничий комплекс є цивільним об’єктом, а підприємства корпорації спеціалізуються на виготовленні кондитерської продукції. Компанія також відкинула твердження про нібито виробництво безпілотників на своїх підприємствах.

У заяві корпорації йдеться про необхідність встановити обставини удару та надати діям причетних осіб відповідну правову оцінку. Інших подробиць щодо характеру пошкоджень виробничого комплексу, масштабів руйнувань і можливого впливу атаки на роботу підприємства компанія в оприлюдненому повідомленні не навела.

Про атаку на об’єкт цивільної інфраструктури у Вінниці 12 жовтня також повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна. За її інформацією, російський безпілотник влучив у цивільний інфраструктурний об’єкт. Водночас у повідомленні про удар по виробничому комплексу Roshen не було наведено окремих даних про тип застосованого озброєння, ступінь пошкодження будівель або зупинення виробничих процесів.

Атака на підприємство у Вінниці відбулася на тлі російських ударів по цивільній інфраструктурі в інших регіонах. Зокрема, 12 жовтня в Дарницькому районі Києва російський безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Ці події стали частиною серії атак, наслідки яких зачепили житлову забудову та об’єкти цивільного призначення.

Питання правової оцінки удару по виробничому комплексу Roshen залежатиме від встановлених обставин події, зібраних доказів і результатів відповідних перевірок. Сам факт розташування підприємства на території міста не дає підстав робити висновки про його використання у військових цілях. Зі свого боку компанія наголосила на цивільному характері виробництва та закликала до розслідування.

Roshen — одна з найбільших кондитерських корпорацій, заснована у 1996 році. Її виробничі потужності розташовані в Україні та за кордоном, а асортимент охоплює шоколад, цукерки, печиво, вафлі та іншу кондитерську продукцію. Вінницький комплекс є одним із підприємств компанії, діяльність яких пов’язана з виробництвом харчових продуктів.

У січні 2026 року повідомлялося про пошкодження фабрики Roshen у Києві внаслідок російської атаки. Повторні повідомлення про удари по підприємствах корпорації порушують питання захисту промислових об’єктів і безпеки працівників під час повітряних тривог. Подальша інформація про наслідки атаки у Вінниці має уточнити, чи зазнали пошкоджень виробничі приміщення, чи вплинула подія на роботу комплексу та яких заходів планують вжити для відновлення його діяльності.