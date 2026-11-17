Російські війська в ніч проти 17 листопада завдали удару по транспортній інфраструктурі Києва, зокрема по Північному та Південному мостах через Дніпро. Після атаки рух обома переправами тимчасово обмежили. Також змінилася робота громадського транспорту та метрополітену. Міська влада організувала альтернативні маршрути для сполучення між правим і лівим берегами столиці.

Повітряну тривогу в Києві оголосили ввечері 16 листопада. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та рух швидкісних цілей у напрямку столиці. У місті пролунали вибухи. За повідомленнями місцевої влади, внаслідок російської атаки постраждали об’єкти критичної інфраструктури.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про ураження мостових переходів. Водночас детальної інформації про характер пошкоджень Північного мосту, стан його опор і прольотів спочатку не оприлюднили. Також не було опубліковано остаточних результатів технічного обстеження споруд.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи вибухів поблизу мостової інфраструктури. Однак за цими кадрами неможливо достовірно встановити ступінь пошкодження несучих конструкцій, дорожнього полотна та інженерних комунікацій. Висновки щодо можливості подальшої експлуатації переправ мають зробити профільні служби після обстеження.

Через обмеження руху міська влада змінила маршрути громадського транспорту, який перетинає Дніпро. Частину автобусів і тролейбусів перенаправили на Подільський мостовий перехід, інші маршрути організували через Дарницький міст. Зокрема, автобуси №21, 73 та 101 спрямували до станції метро «Контрактова площа», а автобус №31-ТР — через вулицю Глибочицьку до станції «Лук’янівська».

Тролейбуси №30 і 31 курсують до станції метро «Почайна», а №44 — між вулицею Північною та вулицею Архипенка. На маршруті №50 збільшили кількість рухомого складу. Через Дарницький міст організували рух автобусів №22 та 91. Такі зміни мають забезпечити сполучення між районами столиці на час дії обмежень.

Окремі зміни торкнулися метрополітену. Через пошкодження наземної інфраструктури зеленої лінії тимчасово зупинили рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір». На підземній ділянці між станціями «Сирець» і «Видубичі» поїзди продовжили курсувати. Обмеження ускладнили пересування пасажирів із лівобережних районів до центральної частини Києва.

Атака відбулася на тлі попередніх ударів по транспортній інфраструктурі столиці. За повідомленнями українських інформаційних ресурсів, протягом жовтня 2026 року російські війська неодноразово атакували Південний міст. 7 листопада на Північному мосту також фіксували пошкодження дорожнього покриття, контактної тролейбусної мережі та лінії електропередач.

Північний міст з’єднує правобережну частину Києва з житловими масивами Троєщина, Воскресенка та Райдужний. Його відкрили 3 грудня 1976 року. Споруду спроєктували інженер Георгій Фукс та архітектор Анатолій Добровольський. Основна частина мосту через Дніпро має довжину 816 метрів, а висота А-подібного пілона становить 119 метрів.

У 2018 році Московський міст перейменували на Північний у межах процесу зміни топонімів у столиці. Переправа є частиною транспортного комплексу, який охоплює також міст через Десенку та під’їзні шляхи. Її пошкодження можуть впливати на сполучення між великими житловими районами лівого берега та рештою міста. Строки повного відновлення руху залежать від результатів технічного обстеження та обсягу необхідних ремонтних робіт.