У ніч проти 26 листопада російські війська завдали балістичного ракетного удару по Києву, внаслідок якого постраждали щонайменше семеро людей. Під обстріл потрапили торговельний центр, промислова будівля та інші нежитлові об’єкти в Деснянському районі столиці, повідомили міська військова адміністрація та мер Києва Віталій Кличко.

Удар по столиці відбувся на тлі посилення російських повітряних атак напередодні зимового періоду. Українська влада раніше попереджала про ризик нових масованих обстрілів енергетичної та цивільної інфраструктури. Особливу небезпеку становлять балістичні ракети, оскільки через високу швидкість польоту час на реагування після виявлення загрози залишається обмеженим.

За даними українських офіційних повідомлень, російські удари останніми днями також спричиняли руйнування в інших регіонах. У Київській області внаслідок попередньої атаки загинула людина, були пошкоджені комерційні об’єкти. Це свідчить про те, що повітряна загроза зберігається не лише для прифронтових територій, а й для центральної частини країни.

Окремим питанням залишається забезпечення столиці засобами протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв про затримки з постачанням додаткових ракет-перехоплювачів Patriot, які вже були профінансовані партнерами України. Київ потребує таких боєприпасів для захисту від балістичних цілей.

Наслідки нічного удару вкотре актуалізували питання захисту цивільних об’єктів, готовності аварійних служб і забезпечення безперервної роботи міської інфраструктури. Остаточні масштаби пошкоджень та оцінка збитків мають бути встановлені після завершення обстеження постраждалих споруд.