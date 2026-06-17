Російський фрегат відкрив попереджувальний вогонь біля яхти в Ла-Манші

Російський фрегат “Адмірал Григорович” 16 червня в районі Ла-Маншу між островом Вайт у Великій Британії та узбережжям Нормандії у Франції здійснив попереджувальні постріли поблизу цивільної яхти під британським прапором, яка наблизилася до військового корабля. Про інцидент повідомив екіпаж яхти, а Міністерство оборони Великої Британії розпочало перевірку обставин події.

За інформацією британських служб, сигнал про інцидент берегова охорона отримала близько 11:40 за місцевим часом. Члени екіпажу цивільного судна заявили, що після зближення двох кораблів російський фрегат відкрив попереджувальний вогонь. Повідомляється, що постріли не призвели до пошкодження яхти, а серед людей на борту постраждалих немає.

Британське оборонне відомство підтвердило, що вивчає отриману інформацію. На момент публікації офіційних висновків щодо характеру інциденту або правомірності дій екіпажу російського корабля оприлюднено не було. Також не повідомлялося про затримання чи подальший супровід цивільного судна після завершення епізоду.

Фрегат “Адмірал Григорович”, який входить до складу Чорноморського флоту РФ, останніми тижнями неодноразово фіксували поблизу британських територіальних вод. Увагу військових та морських служб привернула його активність у районі Північного моря та Ла-Маншу, де корабель супроводжував танкери, які західні країни пов’язують із так званим “тіньовим флотом” Росії.

Напередодні Королівські військово-морські сили Великої Британії повідомили, що два британські кораблі здійснювали спостереження за “Адміралом Григоровичем” під час його проходження через Ла-Манш на захід від французького Бреста. Такі операції стали регулярними після посилення контролю за російською морською активністю в європейських водах.

Інцидент стався на тлі нових заходів Лондона щодо суден, які потрапили під санкції. За кілька днів до цього британські військові вперше здійснили перехоплення танкера SMYRTOS, який пов’язують із транспортуванням російської нафти. Операцію проводили у координації з Францією. Судно залишилося на якірній стоянці біля південного узбережжя Англії для перевірки екологічних та безпекових ризиків.

Ще в березні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав розширення повноважень військових і правоохоронних органів щодо контролю за підсанкційними суднами, які проходять через британські води. Цей крок став частиною ширшої політики тиску на російські морські перевезення та експорт енергоносіїв.

У квітні “Адмірал Григорович” уже опинявся в центрі уваги після супроводу двох нафтових танкерів, які перебувають під санкціями Великої Британії. Тоді прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія має право захищати свої інтереси та судна від дій, які в Москві називають “піратством”. Його коментар став реакцією на рішення британського уряду щодо можливого затримання суден, пов’язаних із “тіньовим флотом”.

Експерти з морської безпеки відзначають, що Ла-Манш залишається одним із найзавантаженіших судноплавних маршрутів світу. Будь-які інциденти за участю військових кораблів у цьому районі привертають особливу увагу через ризики для цивільного судноплавства та міжнародної торгівлі. Результати розслідування британського Міноборони можуть вплинути на подальший моніторинг російських військових суден поблизу узбережжя країн НАТО.