Російський добровольчий корпус: що відомо про збройний підрозділ
2026-03-09    181

Російський добровольчий корпус: що відомо про збройний підрозділ

Російський добровольчий корпус, або РДК, — збройний підрозділ, сформований переважно з громадян Росії, які воюють на боці України проти російських військ і кремлівського режиму. Відлік історії формування РДК ведеться з серпня 2022 року, а 11 серпня 2026 року Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про чотири роки від дня заснування корпусу. За цей час підрозділ брав участь у боях на території України та операціях у прикордонних регіонах Росії, зокрема в Брянській і Бєлгородській областях. У 2026 році українська воєнна розвідка офіційно називає РДК частиною «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО. Водночас навколо корпусу з моменту його появи існують суперечки щодо його політичного позиціонування, складу та статусу, а також діяльності його командира Дениса Капустіна, відомого також як Денис Нікітін.

Як і коли був створений Російський добровольчий корпус

РДК сформувався у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії. Сам корпус визначає себе як військово-політичну організацію російських добровольців, частина яких, за твердженням підрозділу, раніше проживала в Україні та воювала на її боці ще до 24 лютого 2022 року.

За даними ГУР МО, 11 серпня 2026 року корпус відзначив четверту річницю створення. Це означає, що точкою відліку існування РДК в українській військовій розвідці вважають серпень 2022 року.

Ключова особливість РДК полягає в його складі. Підрозділ позиціонується як формування російських громадян, які взяли участь у війні проти збройних сил Росії на боці України. Така модель відрізняє його від більшості українських добровольчих формувань, сформованих переважно з громадян України або іноземців без безпосередньої мети політичної боротьби всередині Росії.

Заявленими цілями РДК є поразка російського режиму у війні та зміна політичної ситуації в Росії. Водночас у самому підрозділі публічно декларуються консервативні та традиціоналістські погляди, що стало однією з причин постійної уваги до його ідеологічного позиціонування.

Хто очолює РДК і що відомо про Дениса Капустіна

Найбільш публічно відомою фігурою РДК є Денис Капустін, який також використовує ім’я Денис Нікітін і псевдонім White Rex. У відкритих джерелах його називають засновником і командиром Російського добровольчого корпусу.

Капустін народився 6 березня 1984 року в Москві. До створення РДК він був відомий у середовищі праворадикальних активістів і пов’язувався з європейською ультраправою та спортивно-хуліганською субкультурою. Саме його попередня діяльність стала одним із факторів, через які західні медіа та дослідники приділяли особливу увагу ідеологічним поглядам частини учасників корпусу.

Публічний образ РДК значною мірою формувався навколо Капустіна. Водночас склад корпусу не можна автоматично ототожнювати з однією людиною: у підрозділі брали участь добровольці з різним політичним і соціальним минулим, об’єднані насамперед участю у війні проти Росії.

Питання ідеології РДК залишається одним із найбільш суперечливих аспектів його діяльності. Незалежні джерела неодноразово повідомляли про праві та ультраправі погляди окремих учасників і керівника підрозділу. Водночас у військовому контексті РДК діє як російське добровольче формування, яке воює проти російської армії та державних структур РФ.

У яких операціях брав участь РДК

Найбільшу міжнародну увагу Російський добровольчий корпус отримав після операцій на території Брянської та Бєлгородської областей Росії. У 2023 році підрозділи, до складу яких входили бійці РДК, здійснювали рейди через державний кордон, що стало одним із перших масштабних випадків перенесення бойових дій безпосередньо на міжнародно визнану територію Росії силами збройних формувань, які воюють на боці України.

Українська воєнна розвідка у 2026 році також назвала серед епізодів бойового шляху корпусу операції на Бєлгородщині, човновий десант на лівий берег Дніпра, боротьбу за так звану «дорогу життя» в районі Авдіївки та штурм Вовчанського агрегатного заводу.

ПеріодПодія або напрямЗначення для історії РДК
Серпень 2022 рокуСтворення РДКПочаток формування російського добровольчого підрозділу
2023 рікРейди в Брянській областіВихід бойових операцій за межі території України
2023–2024 рокиБойові дії на БєлгородщиніУчасть у прикордонних операціях проти російських сил
2023–2025 рокиБої на українських напрямкахУчасть у бойових операціях у межах війни Росії проти України
2025–2026 рокиРобота у складі «Спецпідрозділу Тимура»Інтеграція бойового досвіду РДК у структуру ГУР МО

Рейди на територію Росії мали не лише військовий, а й інформаційно-політичний ефект. Вони демонстрували, що збройне протистояння, розпочате Росією проти України, може безпосередньо впливати на ситуацію в російських прикордонних регіонах.

Який статус РДК має у структурі українських сил

Статус РДК змінювався разом із розвитком війни та самого підрозділу. На ранньому етапі його представники публічно говорили про взаємодію з українськими військовими структурами, однак питання формального підпорядкування тривалий час залишалося предметом дискусій.

Станом на серпень 2026 року ГУР МО України прямо повідомило, що Російський добровольчий корпус пройшов чотирирічний бойовий шлях у складі «Спецпідрозділу Тимура». Це є найбільш конкретним офіційним визначенням його нинішньої військової належності у відкритих повідомленнях української сторони.

Такий статус означає, що РДК у сучасному контексті слід розглядати не лише як політичний рух російських добровольців, а і як бойовий підрозділ, діяльність якого пов’язана з операціями української воєнної розвідки.

Водночас сам РДК на власних ресурсах раніше підкреслював відмінність між добровольчим формуванням і регулярними підрозділами Збройних сил України. Це пояснює, чому в різні періоди війни в публічному просторі використовувалися різні формулювання щодо його статусу.

Чому РДК є важливим фактором інформаційної війни

Поява російських громадян у складі збройного формування, яке воює проти армії РФ, має значення не лише для фронту. Сам факт існування таких підрозділів руйнує спрощене уявлення про війну як про протистояння двох повністю однорідних суспільств.

Для України російські добровольчі формування створюють додатковий політичний вимір війни: серед противників Кремля є не лише іноземні держави та українські військові, а й громадяни самої Росії. Для російської влади такі підрозділи становлять особливу проблему через їхню здатність діяти на прикордонних територіях і використовувати внутрішньоросійський політичний контекст.

Російська влада вважає РДК терористичною організацією. У федеральному списку ФСБ РФ «Націоналістична організація “Русский добровольческий корпус”» зазначена як організація, визнана російським судом терористичною; відповідне рішення набрало чинності 2 грудня 2023 року. Ця правова оцінка є позицією російської держави та не змінює факту участі РДК у бойових діях на боці України.

Роз’яснення

Що таке Російський добровольчий корпус?

РДК — добровольчий збройний підрозділ, сформований переважно з громадян Росії, які воюють проти російських військ на боці України. Його історія ведеться з серпня 2022 року. У 2026 році ГУР МО повідомило, що корпус діє у складі «Спецпідрозділу Тимура».

Хто є командиром Російського добровольчого корпусу?

Найбільш відомим керівником і засновником РДК є Денис Капустін, також відомий як Денис Нікітін. Він став публічним представником корпусу та одним із головних спікерів підрозділу. Його політичне минуле та праворадикальні зв’язки неодноразово ставали предметом уваги міжнародних медіа.

У яких бойових діях брав участь РДК?

За даними ГУР МО, РДК брав участь у рейдах до Брянської області, бойових діях на Бєлгородщині, операціях на лівому березі Дніпра, боях в районі Авдіївки та штурмі Вовчанського агрегатного заводу. Найбільш резонансними стали операції на території прикордонних областей Росії. Вони привернули до РДК міжнародну увагу та зробили підрозділ одним із найвідоміших російських добровольчих формувань у війні.

Висновок

Російський добровольчий корпус пройшов шлях від невеликого формування російських добровольців, створеного у 2022 році, до підрозділу з помітною роллю у війні Росії проти України. За чотири роки його бійці брали участь як у боях на українській території, так і в операціях у прикордонних регіонах Росії.

У 2026 році ключовим фактом для визначення статусу РДК стало офіційне повідомлення ГУР МО про його бойовий шлях у складі «Спецпідрозділу Тимура». Водночас корпус залишається суперечливим формуванням через політичне минуле та ідеологічні погляди частини його учасників, насамперед навколо фігури Дениса Капустіна.

Саме поєднання військової ролі, участі російських громадян у війні проти Кремля та операцій на території РФ робить РДК окремим явищем у структурі російсько-української війни. Його подальша роль залежатиме не лише від ситуації на фронті, а й від того, як розвиватиметься взаємодія російських добровольчих формувань з українськими силовими структурами.

Головне управління розвідки, Денис Капустін, Російський добровольчий корпус, Спецпідрозділ Тимура
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