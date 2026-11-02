Російський бізнес зберігає права на тисячі торговельних марок в Україні

Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні залишалися чинними 1299 торговельних марок, що належать російським фізичним та юридичним особам. Ще 312 марок мають серед власників громадян або компанії з Білорусі. Такі дані наводить YouControl у дослідженні структури власності українських торговельних марок. Загалом у країні налічувалося понад 234 тисячі чинних реєстрацій, з яких 78% належали українським власникам.

Дослідження охоплює торговельні марки, зареєстровані з 1992 року до вересня 2026-го, пише видання 24. За цей період в Україні зареєстрували майже 394 тисячі таких об’єктів інтелектуальної власності. Однак на початок жовтня чинними залишалися понад 234 тисячі. Отже, значна частина раніше зареєстрованих марок припинила дію або втратила актуальний статус.

Серед іноземних власників торговельних марок найбільше представлені США, Кіпр, Швейцарія та Велика Британія. Російські та білоруські власники також залишаються в реєстрі попри повномасштабну війну та санкційні обмеження. Водночас наявність російського власника у структурі власності не обов’язково означає, що відповідний бренд продовжує активно продаватися на українському ринку або що його продукцію виготовляють у Росії.

За даними аналітиків, 159 українських компаній — власників чинних торговельних марок — мають у структурі власності представників Росії. Ще 110 компаній із досліджуваної вибірки входять до міжнародних холдингів або груп, серед учасників яких є юридичні особи, зареєстровані в РФ. Ці категорії описують корпоративні зв’язки, а не обов’язково пряме володіння кожною торговельною маркою російською компанією.

Як приклад прямого зв’язку з російським бізнесом дослідники наводять ПрАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», якому належать 45 торговельних марок. Серед його акціонерів зазначена російська компанія «Вімм-Білль-Данн Продукти Харчування». Інший приклад — ТОВ «Омніфарма Київ», у портфелі якого 19 торговельних марок. Серед засновників або учасників компанії зазначена громадянка Росії Наталія Філатова.

Окрема категорія — компанії, які входять до міжнародних груп із російськими юридичними особами. У дослідженні згадується ТОВ «Сандора», що належить до переліку дочірніх компаній PepsiCo. Серед інших компаній групи є російські юридичні особи. Аналітики посилаються на дані Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) станом на 27 грудня 2025 року. Така корпоративна структура сама собою не доводить, що конкретна українська торговельна марка належить російському власнику: для цього необхідно враховувати ланцюг власності та юридичні права на кожен об’єкт.

У дослідженні також проаналізували зв’язки власників торговельних марок із санкційними списками. Серед українських компаній, яким належать чинні марки, 163 мають зв’язки з підсанкційними особами або організаціями. Йдеться як про безпосереднє внесення юридичної особи до санкційного переліку, так і про зв’язки через акціонерів, кінцевих бенефіціарів, керівників або інших учасників корпоративної структури.

Зокрема, ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» володіє 112 чинними торговельними марками. Його акціонер — кіпрська компанія International Distribution Systems Limited — перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України. Інший приклад — ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», якому належать дві торговельні марки. Компанія пов’язана з колишнім народним депутатом Тарасом Козаком, який перебуває під санкціями, а сама юридична особа також внесена до санкційного списку.

Аналітики окремо розглянули розподіл власників торговельних марок за корпоративними групами. У дослідженні фігурують 2030 груп, які об’єднують 4774 компанії з вибірки. Це близько 22% загальної кількості досліджених компаній. Водночас належність до груп не є взаємовиключною: одна компанія може бути пов’язана відразу з кількома корпоративними структурами, тому ці показники не можна підсумовувати як кількість незалежних власників.

За кількістю компаній — власників торговельних марок — лідирує група «Систем Капітал Менеджмент» (СКМ), до якої входять 64 компанії. У групи «Приват» налічується 60 таких компаній, у Dragon Capital — 34, в «Іствана» та групи DF — по 30. У дослідженні також звертають увагу на санкційний статус ключових фігур двох груп: Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, пов’язаних із «Приватом», а також Дмитра Фірташа, пов’язаного з групою DF.

Найбільше компаній — власників торговельних марок зареєстровано в Києві та Київській області. Серед галузей, у яких зосереджені великі портфелі брендів, аналітики виокремлюють харчову промисловість, телекомунікації та фармацевтику. Це пов’язано зі значенням нематеріальних активів для компаній: торговельні марки використовують для ідентифікації товарів і послуг, захисту комерційного позначення та збереження конкурентних переваг.

Торговельна марка є об’єктом інтелектуальної власності. Її реєстрація надає власнику виключне право використовувати позначення щодо визначених товарів і послуг, а також можливість забороняти його використання іншим особам без дозволу. В Україні правову охорону таких об’єктів регулює закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Строк дії свідоцтва становить десять років від дати подання заявки та може продовжуватися на наступні десятирічні періоди.

Наявність російського учасника в корпоративній структурі та належність торговельної марки російській особі — різні юридичні обставини. Для оцінки конкретного випадку необхідно встановити безпосереднього власника прав, перевірити кінцевих бенефіціарів і з’ясувати, чи діють щодо них санкції. Саме по собі іноземне походження акціонера не означає автоматичного припинення прав на зареєстровану марку. Тому виявлені YouControl зв’язки показують масштаб присутності російських і пов’язаних із підсанкційними особами учасників, але не означають, що всі перелічені торговельні марки підлягають автоматичному анулюванню.