У ніч проти 27 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Ізюму Харківської області, внаслідок якого постраждали щонайменше шестеро людей, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, адміністративні споруди й автомобілі. Про наслідки атаки вранці повідомила Ізюмська міська військова адміністрація.

За інформацією місцевої влади, перший удар стався приблизно о 23:30 26 листопада. Попередньо, для обстрілу району ІПЗ російські війська застосували реактивну систему залпового вогню. Внаслідок влучання пошкоджень зазнали кілька багатоквартирних будинків, адміністративні приміщення, будівля комунального підприємства та транспортні засоби. На місці виникла пожежа.

Наступна хвиля атак відбулася приблизно о 00:24 27 листопада. Російські ударні безпілотники спричинили займання в комунальній будівлі, пошкодили сусідні приватні оселі поблизу залізничного ринку та влучили в багатоповерхівку в південній частині міста. Там також виникла пожежа.

Шестеро постраждалих отримали необхідну медичну допомогу. Інформація щодо масштабів руйнувань і стану пошкоджених об’єктів уточнювалася. Місцева влада продовжувала встановлювати наслідки комбінованого обстрілу.

Атака відбулася на тлі посилення російських ударів по українській енергетичній та цивільній інфраструктурі напередодні зимового періоду. Президент Володимир Зеленський 26 листопада заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового масштабного удару. Серед потенційних цілей він назвав енергетичні об’єкти, логістику та критично важливі служби.

Загроза нових атак змушує українські регіони посилювати готовність аварійних і комунальних служб. Особливе значення має оперативне відновлення електропостачання, тепла та води після пошкодження інфраструктури, оскільки зниження температури збільшує ризики для населення.

Ізюм розташований у південній частині Харківської області та має важливе транспортне значення для регіону. Місто перебувало під російською окупацією з весни до вересня 2022 року, коли українські сили звільнили його під час контрнаступу на Харківщині. Через близькість до лінії фронту громада залишається під загрозою ракетних, артилерійських і дронових атак.