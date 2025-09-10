Російські шахеди атакували Польщу

Це акт агресії: сталося безпрецедентне порушення повітряного простору країни, повідомили Збройні сили Польщі.

Туск поінформував генсека НАТО про збиті дрони. Польский прем’єр зазначив, що отримав рапорт від командувача про ліквідацію БпЛА і перебуває на постійному зв’язку з президентом та міністром оборони.

BBC пише, що збиття “об’єктів” Польщею — новий етап у війні рф проти України: “Якщо буде підтверджено, що вони є російськими, це може означати перший випадок, коли країна НАТО безпосередньо зіткнулася з російськими засобами від початку війни в Україні у 2022 році”.

Держсекретар США Рубіо сказав CNN, що він також поінформований щодо ситуації.

Тим часом у десяти воєводствах Польщі оголосили про пришвидшений виклик резервістів до Сил територіальної оборони.

У мережі зазначають, що Польщу атакували понад 10 “шахедів”. Офіційної інформації немає.