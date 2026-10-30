Російські пабліки повідомляють про удар по Новокуйбишевському НПЗ

У ніч проти 30 жовтня безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, після чого на території підприємства виникла пожежа. Про вибухи в місті та можливе влучання в НПЗ повідомили українські моніторингові канали й російські опозиційні ресурси. Регіональна влада оголосила загрозу атаки дронів, однак подробиць про пошкодження заводу та можливі постраждалих спочатку не надала.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив, що регіон атакують безпілотники, а протиповітряна оборона та мобільні вогневі групи працюють над відбиттям удару. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в Новокуйбишевську. Фото й відео, які поширювалися в мережі, демонстрували дим у районі промислових об’єктів. Незалежного підтвердження масштабу пошкоджень і тривалості пожежі на момент появи перших повідомлень не було.

Новокуйбишевський НПЗ входить до структури російської нафтової компанії «Роснефть». Підприємство переробляє близько 8,8 млн тонн нафти на рік і випускає понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне пальне та авіаційне паливо. Завод має значення для забезпечення російського паливного ринку, а виробництво реактивного пального також пов’язує його з потребами військової авіації РФ.

Атака відбулася після повідомлень про паузу в українських ударах по російських нафтопереробних підприємствах. Напередодні The Wall Street Journal із посиланням на джерела написала, що українські підрозділи далекобійного ураження в середині жовтня отримали вказівки завершити вже розпочаті операції проти НПЗ і тимчасово не планувати нових. За даними видання, неформальне обмеження могло діяти до проміжних виборів у США в листопаді або довше.

Ці повідомлення з’явилися на тлі напружених контактів Києва з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Американська сторона наполягала на припиненні атак на російські нафтопереробні потужності, зокрема через побоювання щодо зростання цін на пальне. Водночас українська влада публічно не оголошувала про повну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Президент Володимир Зеленський заявляв, що українські сили останнім часом діяли обережніше, але продовжували атакувати інші цілі на території РФ.

Пауза збіглася з обмеженнями в роботі супутникового зв’язку Starlink, яким користуються українські військові. У середині жовтня сервіс зазнав обмежень, що вплинули на роботу частини військових систем, а повноцінний доступ відновили 24 жовтня після втручання американської сторони. Деякі українські посадовці пов’язували ці події із загальним тиском Вашингтона, однак представники США стверджували, що відновлення Starlink не було умовою припинення атак на російські НПЗ. Публічних доказів формального обміну таких рішень не оприлюднили.

Новокуйбишевський завод уже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Після попередніх ударів підприємство зазнавало пошкоджень, а повідомлення про нові інциденти регулярно супроводжувалися заявами російської влади про роботу ППО. Однак без офіційних даних про стан установок і обсяги переробки складно оцінити, чи призвела нинішня атака до зупинки виробництва або обмеження постачання пального.

Удари по російській нафтопереробці є частиною кампанії України проти об’єктів, які забезпечують економіку та військову логістику РФ. Їхня мета — ускладнити виробництво й постачання нафтопродуктів, а також збільшити витрати на ремонт інфраструктури. Водночас подальша інтенсивність таких операцій залежатиме від військової ситуації, доступних засобів ураження та політичних домовленостей із партнерами. Чи означає атака на Новокуйбишевський НПЗ завершення неформальної паузи, поки невідомо.