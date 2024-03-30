Російські авіабомби вже долітають до Харкова

Боєприпас, яким росіяни вдарили 27 березня Шевченківським районом Харкова, може долітати до кожного району міста. Про це заявив голова Харківської ОВ Олег Синегубов, пише Фраза.

«Він може повністю покривати місто Харків, будь-який район. Навіть населені пункти Харківської області, залежно від якої відстані до кордону, буде пуск», — зазначив чиновник.

За його словами, експерти встановили, що два удари по Шевченківському району Харкова авіабомбами росіяни завдали з літака класу Су.

«Вони мають можливість випускати їх із РСЗВ, однак у цьому випадку це була „сушка“. Було два постріли, їх зробили не одночасно. Був розрив за часом. Вони мали різну траєкторію польоту. Це свідчить, що це було, мабуть, випробування. Можливо, вони шукали наші кошти ППО, щоб їх виявити», – пояснив чиновник.

Синегубов зазначив, що пуски були з Білгородської області, бомби пролетіли 72-74 км. За його словами, збиття на підльоті – це реально, але це питання до ЗСУ.

За його словами, щоб захистити Харків від авіабомб РФ, потрібний комплекс заходів.

«По-перше, пасивна безпека, це будівництво укриттів, мобільних укриттів тощо. По-друге, активні засоби оборони, включаючи Харків, системи РЕБ… Рада одна адекватно реагувати на тривоги», — підкреслив Синегубов.

27 березня внаслідок удару по селу Борова Ізюмського району Харківської області загинув 13-річний хлопчик, а внаслідок обстрілу Харкова постраждали чотири дитини віком від трьох місяців до тринадцяти років.