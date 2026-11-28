Російська військова флотилія, яка перевозила техніку до Лівії, змінила курс у Середземному морі та розвернулася після атаки українських морських дронів на російський корвет у порту Бенгазі. Про зміну маршруту другого конвою повідомило Reuters 27 листопада з посиланням на військові та безпекові джерела. За даними співрозмовників агентства, кораблі більше не прямували до Лівії, а їхнє подальше місце призначення залишалося невідомим.

До складу конвою входили три судна під російським прапором — Maia 1, Lady R і Lady D. Їх супроводжував російський фрегат «Адмірал Головко». За інформацією джерел Reuters, судна розвернулися поблизу Сицилійської протоки в день, коли в Бенгазі було атаковано російський корвет «Меркурій». Останні відомі дані відстеження показували судна поблизу узбережжя Алжиру 25 листопада. Один зі співрозмовників агентства повідомив, що плавання в Середземному морі було призупинене.

Конвой вирушив із Калінінграда 5 листопада. Його вантаж складався з військової техніки та транспортних засобів. Джерела, на які посилається Reuters, припускали, що обладнання могло призначатися для російського Африканського корпусу в Західній Африці або для Лівійської національної армії на сході Лівії, яка підтримує зв’язки з Москвою. Водночас точний склад вантажу та кінцевий пункт призначення офіційно не підтверджені.

Зміна маршруту стала помітною після подій 22 листопада в Бенгазі. Українська сторона заявила, що морські безпілотники уразили російський корвет «Меркурій» та суховантаж MV Angara, який, за твердженням Києва, використовувався для перевезення озброєння. Президент Володимир Зеленський 23 листопада підтвердив операцію. Судно «Меркурій» перебувало на військово-морській базі в Бенгазі та супроводжувало транспортний корабель із військовими машинами. Незалежна оцінка масштабу пошкоджень і остаточного стану корвета потребує окремого підтвердження.

За інформацією Reuters, зміну курсу другого конвою підтвердили представник української військової розвідки та близький до ситуації представник безпекових структур Близького Сходу. Європейський військовий посадовець також повідомив, що кораблі повернули в районі важливого морського проходу біля Північної Африки. Російське Міністерство оборони на запит агентства не надало коментаря. Тому офіційне пояснення причин маневру з боку Москви наразі відсутнє.

Серед операторів суден називають російські компанії «Совфрахт» і MG-Flot. Вони перебувають під санкціями США та Європейського Союзу. Використання торговельних і транспортних суден для перевезення військових вантажів дозволяє Росії підтримувати логістичні маршрути за межами Чорного моря, зокрема в напрямку Північної Африки. Водночас санкційний статус операторів ускладнює фінансове, страхове та портове обслуговування таких перевезень.

Лівія залишається важливим напрямком для російської присутності в регіоні. Москва підтримує контакти з силами, які контролюють схід країни, і використовує лівійську територію як один із пунктів взаємодії з партнерами в Африці. Російська військова інфраструктура в регіоні має значення для переміщення особового складу, техніки та матеріальних ресурсів. Тому ризик для кораблів, що перевозять військові вантажі, може впливати не лише на окремий рейс, а й на ширшу логістичну мережу.

Інцидент також демонструє, що українські операції проти російських військових об’єктів можуть мати наслідки далеко за межами Чорноморського регіону. Водночас зміна маршруту конвою сама по собі не означає припинення російських поставок до Лівії чи Африки: судна можуть отримати інше завдання, змінити пункт призначення або відновити рух після оцінки ризиків. Наразі невідомо, куди саме попрямують Maia 1, Lady R і Lady D та чи супроводжуватиме їх надалі російський фрегат.

Морські перевезення такого типу залежать від доступу до портів, страхування, технічного обслуговування та можливості поповнювати запаси в дорозі. Якщо ризики зростають, навіть без прямої заборони на прохід оператори можуть обирати довші маршрути або відкладати рейси. Це підвищує витрати й ускладнює планування військової логістики.