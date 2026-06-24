Російська авіакомпанія заявила про дефіцит авіапального через удари по НПЗ
2026-24-06    89

Російська авіакомпанія заявила про дефіцит авіапального через удари по НПЗ

Російська авіакомпанія «Азимут», яка базується в Ростовській області, повідомила про гострий дефіцит авіаційного керосину в Росії на тлі проблем із роботою нафтопереробних підприємств. У компанії заявили, що нестача пального та стрімке зростання цін ставлять під сумнів економічну доцільність виконання частини рейсів.

За інформацією перевізника, на початку червня основний постачальник авіапального повідомив про необхідність скоротити споживання приблизно на третину від раніше погоджених обсягів. Як пояснили постачальники, причиною стали форс-мажорні обставини на нафтопереробних заводах, які вплинули на виробництво та логістику пального.

Проблеми з постачанням виникли на тлі регулярних атак безпілотників по об’єктах російської нафтопереробної інфраструктури. Упродовж останніх місяців російська влада неодноразово повідомляла про пошкодження або тимчасове припинення роботи окремих НПЗ у різних регіонах країни. Такі інциденти впливають не лише на експорт нафтопродуктів, а й на забезпечення внутрішнього ринку паливом.

У «Азимуті» зазначили, що дефіцит авіаційного керосину вже призвів до суттєвого зростання його вартості. За даними компанії, середня ціна авіапального з початку червня збільшилася на 17%, а в окремих регіонах підвищення досягло 64%. Для авіаперевізників, у структурі витрат яких паливо є однією з найбільших статей, така динаміка безпосередньо впливає на фінансові показники.

Питання забезпечення авіаційним пальним набуває особливого значення напередодні пікового літнього сезону перевезень. Саме в цей період російські авіакомпанії традиційно фіксують найбільший пасажиропотік на внутрішніх маршрутах. Скорочення доступних обсягів пального може вплинути на графіки польотів, собівартість перевезень та прибутковість окремих напрямків.

Компанія «Азимут» виконує рейси переважно по території Росії та до низки міжнародних напрямків. Перевізник базується в аеропорту Платов поблизу Ростова-на-Дону та входить до числа найбільших регіональних авіакомпаній країни. Заява компанії стала одним із перших публічних підтверджень того, що проблеми на паливному ринку почали безпосередньо впливати на діяльність цивільної авіації.

На тлі зростання витрат перевізники можуть зіткнутися з необхідністю перегляду тарифів, оптимізації маршрутної мережі або скорочення частоти окремих рейсів. Експерти авіаційної галузі раніше попереджали, що тривалі перебої в роботі нафтопереробних заводів здатні створити додатковий тиск на транспортний сектор, який уже працює в умовах санкційних обмежень та зростання експлуатаційних витрат.

Поки що російська влада не оголошувала про запровадження спеціальних заходів для стабілізації ситуації на ринку авіапального. Водночас учасники галузі уважно стежать за станом нафтопереробної інфраструктури, від роботи якої залежить забезпечення авіакомпаній необхідними обсягами керосину у другій половині року.

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