Російські війська в ніч проти 25 листопада атакували Білоцерківський район Київської області, внаслідок чого загинув чоловік 1974 року народження, а також зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема торговельний центр «Епіцентр» і відділення «Нової пошти». Про наслідки удару вранці 25 листопада повідомили Київська обласна військова адміністрація та Білоцерківська міська рада.

Біла Церква розташована приблизно за 80 кілометрів на південь від Києва. Місто є одним із найбільших промислових і логістичних центрів області. Через нього проходять важливі автомобільні транспортні маршрути, а місцеві підприємства забезпечують товарами та послугами не лише мешканців громади, а й прилеглих районів.

Атака відбулася на тлі продовження російських ударів по цивільній інфраструктурі Київської області. 22 листопада російський безпілотник атакував супермаркет у регіоні, внаслідок чого загинули люди та були поранені, серед них діти. Цей інцидент продемонстрував небезпеку ударів по місцях масового перебування цивільного населення.

Пошкодження торговельних і логістичних об’єктів створює додаткові труднощі для місцевої економіки, адже такі підприємства забезпечують робочі місця, постачання товарів і доставку відправлень. Наслідки удару для роботи конкретних відділень і магазинів мають стати зрозумілими після завершення оцінки пошкоджень.

Білоцерківська громада входить до найбільш економічно активних територій Київщини. Її промисловість охоплює машинобудування, харчове виробництво, хімічну галузь і торгівлю. Стійкість транспортної та складської інфраструктури має важливе значення для постачання товарів у центральні області країни.