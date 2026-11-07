Ронні Чирінос погрожував убити Трампа: його затримано

У Вашингтоні ввечері 5 листопада агенти Секретної служби США затримали громадянина Венесуели Ронні Йордікса Гуаніпу Чиріноса, якого підозрюють у намірі вбити президента Дональда Трампа. Чоловіка виявили в автомобілі, який перебував у розшуку як викрадений. Під час обшуку правоохоронці знайшли три одиниці вогнепальної зброї. Затриманий заявив, що голоси в його голові наказали йому приїхати до американської столиці та вбити главу держави.

Інцидент стався на Конституційній авеню (Constitution Avenue), неподалік Білого дому. Співробітники Секретної служби звернули увагу на чоловіка, який перебував у припаркованому автомобілі. Під час перевірки з’ясувалося, що транспортний засіб був викрадений.

За інформацією Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), під час спілкування з правоохоронцями венесуелець розповів про голоси, які нібито спрямували його до Вашингтона з метою вбивства Трампа. Він також повідомив про наявність зброї в автомобілі.

Під час огляду машини агенти виявили гвинтівку типу AR-15, пістолет-кулемет MAC-10 і пістолет Glock 43X. Крім того, в автомобілі були десятки набоїв. Таким чином, правоохоронці встановили, що чоловік перевозив одразу кілька одиниць вогнепальної зброї та боєприпаси.

Додаткові подробиці спілкування із затриманим з’явилися в матеріалах судового розгляду. За інформацією NBC News, спочатку чоловік спілкувався з правоохоронцями за допомогою Google Translate. Під час перевірки він дав зрозуміти, що має зброю та готовий передати її поліції.

Згодом венесуелець пояснив наявність пістолета тим, що нібито хтось намагався вбити його за допомогою цієї зброї, після чого він забрав її в нападників. Ці твердження також мають бути перевірені слідством.

Затриманого ідентифікували як Ронні Йордікса Гуаніпу Чиріноса, громадянина Венесуели. За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, він незаконно перетнув американський кордон у березні 2024 року через територію штату Техас. Після затримання прикордонною службою чоловіка згодом відпустили.

Після інциденту у Вашингтоні Чиріносу висунули обвинувачення, пов’язані з незаконним зберіганням і перевезенням зброї, боєприпасів, а також використанням викраденого автомобіля. Серед них — незаконне перевезення вогнепальної зброї, зберігання незареєстрованої зброї та боєприпасів, носіння пістолета без відповідного дозволу, крадіжка та отримання викраденого майна.

Станом на 6 листопада чоловік перебував під вартою Служби маршалів США (U.S. Marshals Service). Імміграційна та митна поліція США (ICE) також направила запит щодо подальшого утримання його під вартою для розгляду питання про можливу депортацію.

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що оперативні дії співробітників Секретної служби дозволили запобігти потенційній небезпеці для президента та інших людей. За його словами, підозрюваний перебував неподалік Білого дому з трьома одиницями зброї, коли його затримали.

Директор Секретної служби США Шон Карран, коментуючи подію, звернув увагу на постійні загрози щодо осіб, які перебувають під державною охороною, та необхідність оперативного реагування на підозрілі ситуації поблизу президентської резиденції.

Слідству належить встановити, чи справді затриманий планував напад на президента, звідки отримав зброю та чи мав спільників. Окремо правоохоронці мають з’ясувати обставини його заяв про голоси в голові та оцінити психічний стан чоловіка. Самі висловлювання про намір убити Трампа ще не є доказом існування конкретного плану замаху.

Секретна служба США відповідає за охорону президента, віцепрезидента, членів їхніх родин та інших визначених законом осіб. До її повноважень також належить розслідування загроз на адресу тих, хто перебуває під державною охороною, і виявлення потенційних нападників до того, як вони зможуть реалізувати свої наміри.

Дональд Трамп уже ставав мішенню збройного нападу під час президентської кампанії 2024 року. 13 липня на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, нападник відкрив вогонь по політику. Куля зачепила вухо Трампа, один учасник заходу загинув, ще кілька людей дістали поранення. Після стрілянини робота Секретної служби стала предметом масштабного розслідування, а вимоги до охорони кандидата в президенти були переглянуті.