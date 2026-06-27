Роман Яремчук: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Роман Яремчук — український професійний футболіст, нападник збірної України, який виступав у провідних клубах України, Бельгії, Португалії та Греції. Він став одним із найвідоміших українських форвардів свого покоління завдяки результативній грі на клубному рівні та регулярним виступам за національну команду. За роки кар’єри Яремчук неодноразово брав участь у єврокубках, чемпіонатах Європи та відбіркових турнірах чемпіонату світу. Його професійний шлях охоплює виступи у кількох європейських лігах, а також низку трансферів між відомими клубами. Футболіст регулярно залишається у центрі уваги спортивних медіа через свої результати та виступи за збірну України.

Біографія

Роман Олегович Яремчук народився 27 листопада 1995 року у Львові.

Футболом почав займатися у львівських спортивних школах, після чого продовжив навчання в академії київського «Динамо». Саме у структурі столичного клубу він пройшов шлях від юнацьких команд до дублюючого складу.

У сезоні 2016 року Яремчук на правах оренди перейшов до чернігівської «Десни», де отримав стабільну ігрову практику та продемонстрував високу результативність. Після повернення до «Динамо» нападник провів кілька матчів за основну команду.

У серпні 2017 року футболіст перейшов до бельгійського «Гента». Саме цей етап став ключовим у його кар’єрі. Протягом кількох сезонів він був одним із найкращих бомбардирів клубу, регулярно забивав у чемпіонаті Бельгії та єврокубках.

У 2021 році португальська «Бенфіка» придбала українця за суму близько 17 мільйонів євро. Дебютний сезон розпочався успішно, однак згодом через травми та конкуренцію за місце в основному складі Яремчук став отримувати менше ігрового часу.

Наступним клубом став бельгійський «Брюгге», куди форвард перейшов у 2022 році. Уже через рік він вирушив в оренду до іспанської «Валенсії», а згодом продовжив кар’єру у грецькому «Олімпіакосі».

За збірну України Роман Яремчук дебютував у 2018 році. Він став одним із основних нападників команди та представляв країну на чемпіонаті Європи Євро-2020, який відбувся у 2021 році. У складі національної команди відзначався важливими голами у відбіркових матчах чемпіонатів світу та Європи, а також у Лізі націй УЄФА.

Цікаві факти

Роман Яремчук є вихованцем академії «Динамо» Київ, однак найбільших клубних успіхів досяг уже після переходу до бельгійського чемпіонату.

Одним із найрезонансніших моментів його кар’єри став жест підтримки нападника Романа Зозулі під час матчу чемпіонату Бельгії у 2021 році. Після забитого гола Яремчук продемонстрував футболку із написом «Zozulya», що викликало широкий міжнародний резонанс.

Форвард неодноразово входив до списку найдорожчих українських футболістів за трансферною вартістю, а його перехід до «Бенфіки» став одним із найбільших трансферів українських нападників останніх років.

Яремчук регулярно бере участь у благодійних ініціативах та підтримці України після початку повномасштабної війни. Він неодноразово висловлював публічну підтримку українцям та долучався до гуманітарних зборів.

Інформація про його приватне життя є обмеженою. Відомо, що футболіст одружений. Разом із дружиною виховує сина. Деталі сімейного життя подружжя практично не коментує публічно.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Роману Яремчуку?

Роман Яремчук народився 27 листопада 1995 року. Його вік залежить від поточної дати. Нападник уже понад десять років виступає на професійному рівні та має значний міжнародний досвід.

За які клуби грав Роман Яремчук?

У різні роки футболіст виступав за «Динамо» Київ, «Десну», «Гент», «Бенфіку», «Брюгге», «Валенсію» та «Олімпіакос». Більшу частину професійної кар’єри він провів у європейських чемпіонатах.

Чи грає Роман Яремчук за збірну України?

Так. Яремчук регулярно викликається до національної збірної України з 2018 року. Він брав участь у фінальній частині Євро-2020 та матчах відбору до великих міжнародних турнірів.

Хто дружина Романа Яремчука?

Футболіст перебуває у шлюбі та має дитину. Водночас він не афішує особисте життя, тому детальна інформація про його родину у відкритих офіційних джерелах практично відсутня.

Де зараз грає Роман Яремчук?

Після виступів у Бельгії, Португалії та Іспанії український нападник продовжив кар’єру у грецькому «Олімпіакосі». Він бере участь у матчах внутрішнього чемпіонату та міжнародних турнірів.