Роман Світан: Китай відбере у Росії частину територій

Експерт Роман Світан вважає, що Китай скористається можливістю і відбере у РФ своє після її розвалу.

Військовий експерт припустив, за яких умов Китай намагатиметься повернути свої території, які зараз вважаються російськими: “Китай однозначно після розвалу Російської імперії, а він точно буде, КНР точно намагатиметься повернути і військовим шляхом, у тому числі свої китайські території (до Північного моря, до Байкалу – це все китайська територія, споконвічно китайські землі). Китайці однозначно будуть готові виконати це завдання як тільки Російська імперія почне розвалюватися” .

“Їм не так важливий Тайвань, як їм важливо відновити всі споконвічно китайські землі. Я так думаю, що “вільна Бурятія”, якщо не встигне відвалитися від Росії до того, як китайці до неї підійдуть, вона буде захоплена китайськими військами. Це відкрите питання за цією територією і однозначно буде військовий шлях рішення” , – підсумував Роман Світан.