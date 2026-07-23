Роман Світан: біографія та цікаві факти про військового експерта
2026-23-07    108

Роман Світан: біографія та цікаві факти про військового експерта

Роман Світан — український військовий експерт, льотчик-інструктор, офіцер запасу Збройних сил України та аналітик, який спеціалізується на питаннях війни, авіації й бойових дій. Він став відомим широкій аудиторії завдяки коментарям щодо перебігу російсько-української війни, аналізу військових операцій та оцінкам можливостей армії РФ. Світан має досвід служби у військовій авіації та бойового досвіду в зоні проведення антитерористичної операції. Після завершення служби він почав активно працювати у сфері військової аналітики та регулярно виступати у медіа. Його публічні заяви часто стосуються використання авіації, ракетного озброєння, ситуації на фронті та перспектив військових операцій.

В тему: Військова аналітика в Україні: хто формує картину війни

Біографія

Роман Світан народився 1964 року. За відкритими даними, він має військову освіту та тривалий час служив у структурі Збройних сил України. Його професійна спеціалізація пов’язана з авіацією, зокрема з управлінням військовими літаками та підготовкою льотчиків.

У радянський період Світан навчався у військовому авіаційному закладі. Після здобуття освіти проходив службу як військовий льотчик. У подальшому працював льотчиком-інструктором, займався підготовкою військових пілотів.

Під час служби Роман Світан отримав досвід виконання польотів на військовій техніці. У відкритих джерелах зазначається, що він має звання полковника запасу Збройних сил України. Також він є ветераном бойових дій.

У 2014 році, після початку російської агресії проти України, Світан брав участь у бойових діях на сході країни. Він служив у районі проведення антитерористичної операції, де використовував свій військовий досвід.

Після завершення активної служби Роман Світан почав працювати як військовий експерт. Основними напрямами його аналізу стали авіація, протиповітряна оборона, ракетні системи, військова стратегія та тактика російських військ.

У медійному просторі Світан регулярно виступає як коментатор військових подій. Він аналізує ситуацію на фронті, можливості українських і російських військ, а також перспективи застосування різних видів озброєння.

Експерт також відомий своїми прогнозами щодо розвитку бойових дій. Його оцінки часто стосуються оперативної ситуації, потенціалу військової техніки та рішень військового командування.

Цікаві факти

Роман Світан є одним із найбільш впізнаваних українських військових експертів у медійному просторі. На відміну від багатьох аналітиків, він має практичний досвід служби у військовій авіації та участі у бойових діях.

Однією з головних тем його публічних виступів є авіація. Світан часто коментує питання передачі Україні західних літаків, використання ракетних комплексів та особливості застосування авіації у сучасній війні.

Експерт неодноразово робив прогнози щодо розвитку подій на фронті, які викликали дискусії серед військових оглядачів. Частина його оцінок стосувалася можливих напрямків наступальних операцій, стану російської армії та перспектив звільнення окупованих територій.

У медіа Світан відомий прямолінійною манерою коментування. Він часто використовує професійну військову термінологію та пояснює складні процеси через призму досвіду військового льотчика.

У відкритих джерелах немає великого обсягу інформації про особисте життя Романа Світана. Дані про його дружину, дітей, родину та побутові захоплення публічно не розкриваються. Основна увага у публічному просторі приділяється його військовій кар’єрі та експертній діяльності.

Світан також відомий як прихильник детального аналізу військової техніки. У своїх коментарях він часто розглядає характеристики літаків, ракетних систем, артилерії та засобів протиповітряної оборони.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Роман Світан?
Роман Світан — український військовий експерт, льотчик-інструктор та офіцер запасу Збройних сил України. Він спеціалізується на аналізі бойових дій, авіації та військової техніки. Широку популярність отримав завдяки регулярним коментарям у медіа.

Яка освіта у Романа Світана?
Роман Світан має військову авіаційну освіту. Він навчався за напрямом, пов’язаним із військовою авіацією, після чого проходив службу як військовий льотчик. Подальша кар’єра була пов’язана з авіаційною підготовкою та військовою службою.

Чи служив Роман Світан у ЗСУ?
Так, Світан має досвід служби у Збройних силах України. Він є офіцером запасу та має звання полковника. Також він брав участь у бойових діях під час війни на сході України.

Чим займається Роман Світан зараз?
Після завершення військової служби він працює військовим експертом та аналітиком. Світан коментує події на фронті, питання авіації, озброєння та військової стратегії. Його часто запрошують до медіа для аналізу воєнних подій.

Що відомо про сім’ю Романа Світана?
У відкритих джерелах немає детальної підтвердженої інформації про сім’ю експерта. Дані про дружину, дітей або особисті стосунки Роман Світан публічно не поширює. Основна інформація про нього стосується військової служби та аналітичної роботи.

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