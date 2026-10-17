Роман Максимюк: біографія та цікаві факти про загиблого футболіста

Роман Максимюк — український футболіст, колишній півзахисник київського «Динамо», «Дніпра», луцької «Волині» та національної збірної. Він здобув чемпіонський титул в Україні, а також виграв Кубок Росії у складі санкт-петербурзького «Зеніта». Після завершення професійної кар’єри Максимюк працював тренером. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії, він долучився до Сил оборони України. У жовтні 2026 року київське «Динамо» повідомило про загибель колишнього футболіста, який зник безвісти під час виконання бойового завдання в січні 2025 року.

Біографія

Роман Васильович Максимюк народився 14 червня 1974 року в селищі Битків Івано-Франківської області. Футболом почав займатися в дитинстві, відвідуючи дитячо-юнацьку спортивну школу в Надвірній. В одному з інтерв’ю він розповідав, що дорога на тренування була непростою: від рідного селища до спортивної школи було приблизно 15 кілометрів, а громадський транспорт ходив рідко.

Професійну кар’єру Максимюк розпочав на початку 1990-х років у складі івано-франківського «Прикарпаття». Також він виступав за «Бескид» із Надвірної, тернопільський «Кристал» і київські армійські команди. На позиції лівого півзахисника футболіст вирізнявся активною грою на фланзі та здатністю підключатися до атак.

У 1998 році Максимюк перейшов до санкт-петербурзького «Зеніта». У команді він швидко отримав ігрову практику та став одним із помітних українських легіонерів російського чемпіонату того часу. У 1999 році «Зеніт» виграв Кубок Росії, а Максимюк став володарем цього трофея. Виступи за клуб також допомогли йому привернути увагу тренерів збірної України.

У 1998–2002 роках Максимюк зіграв п’ять матчів за національну збірну України. Одним із найважливіших етапів його кар’єри став перехід до київського «Динамо» у 1999 році. У складі столичного клубу він виступав у сезоні 1999/2000, коли команда здобула чемпіонство України та Кубок країни. Водночас конкуренція за місце в основному складі була високою, тому закріпитися серед провідних гравців «Динамо» футболістові було непросто.

Після київського періоду Максимюк грав за «Дніпро» з Дніпропетровська. У складі цієї команди він провів кілька сезонів, регулярно виходив на поле та відзначався забитими м’ячами. У 2005 році футболіст перейшов до луцької «Волині», за яку виступав із перервами до завершення ігрової кар’єри.

Упродовж наступних років Максимюк також грав за казахстанські клуби «Атирау» та «Казахмис», а в 2010 році повернувся до України, де виступав за одеський «Чорноморець» і знову за «Волинь». У грудні 2011 року він оголосив про завершення професійної кар’єри футболіста.

Після цього Максимюк залишився у футболі як тренер. Він працював із молодіжною командою «Волині», був помічником тренера в рівненському «Вересі», а також очолював тернопільську команду. У 2018–2019 роках працював із луцьким аматорським клубом «Вотранс».

Після початку повномасштабної війни Максимюк спочатку долучався до допомоги військовим. За його словами, він брав участь у благодійних футбольних турнірах ветеранів, під час яких збирали кошти на автомобілі для підрозділів Сил оборони. Восени 2022 року він добровільно вступив до війська. Спочатку служив у мобільній вогневій групі, яка виконувала завдання із захисту від повітряних цілей, а згодом перебував на Харківському напрямку.

У січні 2025 року Максимюк зник безвісти під час виконання бойового завдання. 16 жовтня 2026 року футбольний клуб «Динамо» повідомив, що стало відомо про його загибель. Інших подробиць обставин загибелі клуб у своєму повідомленні не навів.

Цікаві факти

Максимюк здійснив дитячу мрію, перейшовши до «Динамо». В інтерв’ю футболіст розповідав, що в дитинстві захоплювався київською командою та її відомими гравцями, зокрема Олегом Блохіним, Олександром Заваровим і Анатолієм Дем’яненком. Водночас пізніше він визнавав, що перехід до столичного клубу був складним рішенням із погляду спортивної кар’єри.

На його футбольний розвиток вплинули відомі тренери. Максимюк працював під керівництвом Анатолія Бишовця в «Зеніті», а в київському «Динамо» мав можливість долучитися до команди, пов’язаної з тренерською школою Валерія Лобановського. У своїх спогадах він також згадував співпрацю з Віталієм Кварцяним у луцькому футболі.

Футболіст відкрито говорив про складні моменти кар’єри. В інтерв’ю 2021 року Максимюк розповідав про свій досвід виступів у Росії, конкуренцію в «Динамо» та обставини переходів між клубами. Він визнавав, що не зміг повністю реалізувати потенціал у київській команді, хоча в дитинстві мріяв грати саме за неї.

Після початку великої війни його ставлення до Росії змінилося. В інтерв’ю 2024 року Максимюк заявив, що повномасштабне вторгнення кардинально змінило його світогляд. Він наголошував на необхідності захищати державу та передавати наступним поколінням розуміння загроз, які становить російська агресія.

Максимюк поєднав спортивний досвід із військовою службою. До вступу у військо він долучався до благодійних заходів на підтримку українських захисників. Згодом сам став військовослужбовцем і виконував бойові завдання. Його історія стала прикладом того, як колишні спортсмени долучаються до оборони країни після початку повномасштабної війни.

Відповіді на питання про Романа Максимюка

Коли народився Роман Максимюк?

Роман Максимюк народився 14 червня 1974 року в селищі Битків Івано-Франківської області. У дитинстві він навчався футболу в спортивній школі Надвірної. Професійну кар’єру розпочав на початку 1990-х років.

У яких клубах грав Роман Максимюк?

Серед найвідоміших команд футболіста — «Прикарпаття», «Зеніт», київське «Динамо», «Дніпро» та «Волинь». Він також виступав за «Чорноморець» і казахстанські клуби «Атирау» та «Казахмис». Найбільші командні трофеї здобув із «Динамо» та «Зенітом».

Які титули здобув Роман Максимюк?

У складі київського «Динамо» Максимюк став чемпіоном України та володарем Кубка України в сезоні 1999/2000. У 1999 році він також виграв Кубок Росії із санкт-петербурзьким «Зенітом». Ці трофеї стали головними командними досягненнями його професійної кар’єри.

Чи грав Роман Максимюк за збірну України?

Так, Максимюк виступав за національну збірну України в період із 1998 до 2002 року. За статистикою футбольних довідників, він провів у складі команди п’ять матчів. На клубному рівні його найвідомішими періодами стали виступи за «Зеніт», «Динамо» та «Дніпро».

Що відомо про загибель Романа Максимюка?

У січні 2025 року Максимюк зник безвісти під час виконання бойового завдання. До цього він добровільно долучився до Сил оборони України восени 2022 року. 16 жовтня 2026 року київське «Динамо» повідомило про його загибель, однак подробиці обставин смерті в офіційному повідомленні не уточнювалися.