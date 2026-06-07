Роман Франчук — представник однієї з найвідоміших родин України, пов’язаної з політикою та великим бізнесом. Він є сином бізнесвумен і благодійниці Олени Пінчук та колишнього народного депутата Ігоря Франчука. Також Роман Франчук відомий як онук другого президента України Леоніда Кучми та пасинок мільярдера Віктора Пінчука. Ще в дитинстві він привернув увагу українців завдяки спільній появі з дідусем у новорічному зверненні президента. Попри приналежність до впливової сім’ї, Роман Франчук веде непублічний спосіб життя та рідко з’являється в медіапросторі.

Біографія

Роман Франчук народився 3 квітня 1991 року в родині підприємця та політика Ігоря Франчука і бізнесвумен Олени Пінчук. Його мати є донькою другого президента України Леоніда Кучми, тому Роман став першим онуком майбутнього глави держави.

Після розлучення батьків Олена Пінчук одружилася з відомим українським бізнесменом Віктором Пінчуком. З того часу Роман Франчук виховувався у великій родині, яка стала однією з найвпливовіших в Україні. Незважаючи на це, він зберіг прізвище свого біологічного батька.

Широку популярність Роман Франчук отримав у 2003 році. Тоді він знявся разом із Леонідом Кучмою в традиційному новорічному зверненні президента України. Багато українців запам’ятали хлопчика саме завдяки цьому відео.

Інформації про освіту Романа Франчука у відкритих джерелах небагато. Відомо, що він здобув вищу освіту та пов’язав своє життя з бізнесом. На відміну від багатьох дітей українських олігархів, він не веде активного публічного життя та майже не дає інтерв’ю журналістам.

Станом на 2025 рік Роман Франчук проживає в Україні та займається підприємницькою діяльністю. Він також створив власну сім’ю та рідко з’являється на світських заходах.

Цікаві факти

Єдиний онук Леоніда Кучми по чоловічій лінії

Роман Франчук є першим і найвідомішим онуком другого президента України. Через близькі стосунки з дідусем медіа неодноразово називали його «улюбленим онуком Леоніда Кучми».

Став відомим завдяки новорічному зверненню

У 2003 році Роман Франчук з’явився поруч із Леонідом Кучмою під час новорічного привітання українців. Після цього його обличчя стало впізнаваним для мільйонів телеглядачів.

Виховувався у родині одного з найбагатших українців

Після шлюбу матері з Віктором Пінчуком Роман став частиною сім’ї відомого українського мільярдера. Однак він ніколи не прагнув публічності та не будував медійну кар’єру.

Уникає соціальних мереж

На відміну від багатьох представників «золотої молоді», Роман Франчук практично не веде публічних сторінок у соцмережах. Через це нові фотографії та подробиці його життя з’являються вкрай рідко.

Одружений із представницею відомої української родини

Дружиною Романа Франчука стала Марія Гнашук. Її родина також відома в українських ділових колах, а саме весілля свого часу привернуло увагу ЗМІ.

Прізвище Франчук часто плутають із Пінчуком

Через популярність Віктора Пінчука багато українців помилково називають Романа Пінчуком. Насправді його офіційне прізвище — Франчук, яке він отримав від батька Ігоря Франчука.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Роман Франчук?

Роман Франчук — український підприємець, син Олени Пінчук та Ігоря Франчука. Він є онуком другого президента України Леоніда Кучми та пасинком бізнесмена Віктора Пінчука. Найбільшу популярність отримав ще в дитячому віці після появи у новорічному зверненні президента.

Скільки років Роману Франчуку?

Роман Франчук народився 3 квітня 1991 року. У 2025 році йому виповнилося 34 роки. Більшу частину свого життя він провів поза увагою преси.

Чим займається Роман Франчук?

Відомо, що Роман Франчук займається бізнесом. Деталі його професійної діяльності практично не розголошуються. Він не належить до числа публічних підприємців і рідко коментує власні проєкти.

Хто дружина Романа Франчука?

Дружиною Романа Франчука є Марія Гнашук. Подружжя веде закритий спосіб життя та не часто з’являється на публічних заходах. Про їхню сім’ю відомо небагато.

Де зараз Роман Франчук?

За інформацією з відкритих джерел, Роман Франчук проживає в Україні та займається власними справами. Він не веде активного публічного життя та практично не з’являється в інформаційному просторі. Саме тому новини про нього з’являються нечасто.