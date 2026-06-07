Роман Франчук: біографія та цікаві факти про онука Леоніда Кучми
2026-07-06    157

Роман Франчук: біографія та цікаві факти про онука Леоніда Кучми

Роман Франчук — представник однієї з найвідоміших родин України, пов’язаної з політикою та великим бізнесом. Він є сином бізнесвумен і благодійниці Олени Пінчук та колишнього народного депутата Ігоря Франчука. Також Роман Франчук відомий як онук другого президента України Леоніда Кучми та пасинок мільярдера Віктора Пінчука. Ще в дитинстві він привернув увагу українців завдяки спільній появі з дідусем у новорічному зверненні президента. Попри приналежність до впливової сім’ї, Роман Франчук веде непублічний спосіб життя та рідко з’являється в медіапросторі.

Біографія

Роман Франчук народився 3 квітня 1991 року в родині підприємця та політика Ігоря Франчука і бізнесвумен Олени Пінчук. Його мати є донькою другого президента України Леоніда Кучми, тому Роман став першим онуком майбутнього глави держави.

Після розлучення батьків Олена Пінчук одружилася з відомим українським бізнесменом Віктором Пінчуком. З того часу Роман Франчук виховувався у великій родині, яка стала однією з найвпливовіших в Україні. Незважаючи на це, він зберіг прізвище свого біологічного батька.

Широку популярність Роман Франчук отримав у 2003 році. Тоді він знявся разом із Леонідом Кучмою в традиційному новорічному зверненні президента України. Багато українців запам’ятали хлопчика саме завдяки цьому відео.

Інформації про освіту Романа Франчука у відкритих джерелах небагато. Відомо, що він здобув вищу освіту та пов’язав своє життя з бізнесом. На відміну від багатьох дітей українських олігархів, він не веде активного публічного життя та майже не дає інтерв’ю журналістам.

Станом на 2025 рік Роман Франчук проживає в Україні та займається підприємницькою діяльністю. Він також створив власну сім’ю та рідко з’являється на світських заходах.

Цікаві факти

Єдиний онук Леоніда Кучми по чоловічій лінії

Роман Франчук є першим і найвідомішим онуком другого президента України. Через близькі стосунки з дідусем медіа неодноразово називали його «улюбленим онуком Леоніда Кучми».

Став відомим завдяки новорічному зверненню

У 2003 році Роман Франчук з’явився поруч із Леонідом Кучмою під час новорічного привітання українців. Після цього його обличчя стало впізнаваним для мільйонів телеглядачів.

Виховувався у родині одного з найбагатших українців

Після шлюбу матері з Віктором Пінчуком Роман став частиною сім’ї відомого українського мільярдера. Однак він ніколи не прагнув публічності та не будував медійну кар’єру.

Уникає соціальних мереж

На відміну від багатьох представників «золотої молоді», Роман Франчук практично не веде публічних сторінок у соцмережах. Через це нові фотографії та подробиці його життя з’являються вкрай рідко.

Одружений із представницею відомої української родини

Дружиною Романа Франчука стала Марія Гнашук. Її родина також відома в українських ділових колах, а саме весілля свого часу привернуло увагу ЗМІ.

Прізвище Франчук часто плутають із Пінчуком

Через популярність Віктора Пінчука багато українців помилково називають Романа Пінчуком. Насправді його офіційне прізвище — Франчук, яке він отримав від батька Ігоря Франчука.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Роман Франчук?

Роман Франчук — український підприємець, син Олени Пінчук та Ігоря Франчука. Він є онуком другого президента України Леоніда Кучми та пасинком бізнесмена Віктора Пінчука. Найбільшу популярність отримав ще в дитячому віці після появи у новорічному зверненні президента.

Скільки років Роману Франчуку?

Роман Франчук народився 3 квітня 1991 року. У 2025 році йому виповнилося 34 роки. Більшу частину свого життя він провів поза увагою преси.

Чим займається Роман Франчук?

Відомо, що Роман Франчук займається бізнесом. Деталі його професійної діяльності практично не розголошуються. Він не належить до числа публічних підприємців і рідко коментує власні проєкти.

Хто дружина Романа Франчука?

Дружиною Романа Франчука є Марія Гнашук. Подружжя веде закритий спосіб життя та не часто з’являється на публічних заходах. Про їхню сім’ю відомо небагато.

Де зараз Роман Франчук?

За інформацією з відкритих джерел, Роман Франчук проживає в Україні та займається власними справами. Він не веде активного публічного життя та практично не з’являється в інформаційному просторі. Саме тому новини про нього з’являються нечасто.

Ігор Франчук, онук Леоніда Кучми, родина Кучми, Роман Франчук, Роман Франчук бізнес, Роман Франчук біографія, Роман Франчук вік, Роман Франчук де зараз, Роман Франчук дружина, Роман Франчук фото, Роман Франчук цікаві факти, син Олени Пінчук
Останні новини
Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 14 червня

Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 14 червня
В Україні протягом тижня до 14 червня курс долара залишатиметься читать далее
07-06, 16:59
Майя Коноваленко: біографія та цікаві факти про українську модель та акторку Ненсі Ейс

Майя Коноваленко: біографія та цікаві факти про українську модель та акторку Ненсі Ейс
Майя Коноваленко — українська еротична модель та акторка, відома у читать далее
07-06, 13:51
Валерій Огір: біографія та цікаві факти про батька продюсера Євгена Огіра

Валерій Огір: біографія та цікаві факти про батька продюсера Євгена Огіра
Валерій Огір став відомим широкій аудиторії завдяки родинному зв'язку з читать далее
07-06, 13:41
Євген Огір: біографія та цікаві факти про українського продюсера

Євген Огір: біографія та цікаві факти про українського продюсера
Євген Огір — український телевізійний та музичний продюсер, який здобув читать далее
07-06, 13:13
Роман Франчук: біографія та цікаві факти про онука Леоніда Кучми

Роман Франчук: біографія та цікаві факти про онука Леоніда Кучми
Роман Франчук — представник однієї з найвідоміших родин України, пов'язаної читать далее
07-06, 12:58
Анжеліка Коломойська: біографія та цікаві факти про доньку Ігоря Коломойського

Анжеліка Коломойська: біографія та цікаві факти про доньку Ігоря Коломойського
Анжеліка Коломойська — донька українського бізнесмена та колишнього співвласника групи читать далее
07-06, 12:52
Ярослав Мережко: біографія та цікаві факти про заступника голови СБУ

Ярослав Мережко: біографія та цікаві факти про заступника голови СБУ
Ярослав Мережко — український контррозвідник, офіцер Служби безпеки України та читать далее
07-06, 12:48
Павло Плешивцев: біографія та цікаві факти про скандального пастора

Павло Плешивцев: біографія та цікаві факти про скандального пастора
Павло Плешивцев — український релігійний діяч, керівник громади євангельських християн-баптистів читать далее
07-06, 12:42
Пастор Павло Плешивцев отримав підозру після смертельної ДТП у Києві

Пастор Павло Плешивцев отримав підозру після смертельної ДТП у Києві
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 49-річному водію Mercedes-Benz Павлу читать далее
07-06, 12:37
РФ атакувала сховище ядерного палива в Чорнобильській зоні

РФ атакувала сховище ядерного палива в Чорнобильській зоні
У ніч проти 8 червня російські війська завдали удару по читать далее
07-06, 11:27
Аналітик Glassnode назвав можливе дно біткоїна цього циклу

Аналітик Glassnode назвав можливе дно біткоїна цього циклу
Співзасновник аналітичної платформи Glassnode Рафаель Шульце-Крафт заявив, що ймовірне дно читать далее
07-06, 10:35
Пенсії чорнобильцям змінять: що готує нова реформа

Пенсії чорнобильцям змінять: що готує нова реформа
Уряд готує масштабні зміни до пенсійної системи України, які торкнуться читать далее
07-06, 10:24
Китай розпочав морську спецоперацію біля Тайваню

Китай розпочав морську спецоперацію біля Тайваню
Китай розпочав морську спеціальну операцію на схід від Тайваню у читать далее
07-06, 09:49
7 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети

7 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети
7 червня 2026 року припадає на неділю. Цей день поєднує читать далее
06-06, 22:06
Гороскоп на 7 червня 2026: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 червня 2026: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку
7 червня 2026 року пройде під впливом поєднання практичності та читать далее
06-06, 22:04
Ukraine Weekly Digest (June 1–6, 2026): Russian strikes, NATO aid and drone warfare

Ukraine Weekly Digest (June 1–6, 2026): Russian strikes, NATO aid and drone warfare
The week of June 2–8 was marked by large-scale Russian читать далее
06-06, 20:18
Анастасія Гнатишин: біографія та цікаві факти про шахістку

Анастасія Гнатишин: біографія та цікаві факти про шахістку
Анастасія Гнатишин — українська шахістка, яка у 15-річному віці привернула читать далее
06-06, 18:33
Власники iPhone масово відкладають оновлення: що відбувається

Власники iPhone масово відкладають оновлення: що відбувається
Частина користувачів iPhone продовжує відмовлятися від переходу на нові версії читать далее
06-06, 18:30
Власникам сонячних панелей в Україні готують нові правила

Власникам сонячних панелей в Україні готують нові правила
В Україні після завершення дії «зеленого тарифу» для населення можуть читать далее
06-06, 17:44
В Україні пропонують посилити покарання для пішоходів-порушників

В Україні пропонують посилити покарання для пішоходів-порушників
В Україні зареєстрували урядову петицію із закликом посилити відповідальність пішоходів читать далее
06-06, 17:17
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції