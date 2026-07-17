Родини зниклих безвісти отримали право швидше оформити пенсію
2026-17-07    97

Родини зниклих безвісти отримали право швидше оформити пенсію

В Україні члени сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, отримали можливість оформити пенсію у зв’язку з втратою годувальника вже через місяць після внесення інформації про зниклу людину до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомили українські ЗМІ, зазначивши, що новий порядок визначає строки звернення та розмір виплат для родичів, які мають відповідне право.

Право на таку пенсію виникає після спливу одного місяця з моменту внесення відомостей до державного реєстру. Це дозволяє членам сім’ї звернутися до органів, які призначають пенсійні виплати, не очікуючи на встановлення юридичного факту смерті або ухвалення судового рішення щодо статусу людини. Водночас підставою для призначення допомоги є офіційне внесення інформації про зникнення до реєстру, а не лише повідомлення про відсутність особи.

Розмір пенсії залежить від кількості членів сім’ї, які мають право на отримання виплат. Якщо право має одна особа, їй призначається 50% пенсії за віком, яку міг би отримувати годувальник. Якщо одержувачів двоє або більше, сім’ї виплачується 100% пенсії за віком, після чого ця сума розподіляється між усіма отримувачами відповідно до законодавства.

Окремий порядок застосовується до сімей військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Для них законодавством передбачені спеціальні правила пенсійного забезпечення та соціальних гарантій, які враховують особливості проходження військової служби. Такі виплати регулюються окремими нормами, що визначають умови призначення, порядок обчислення та категорії осіб, які можуть претендувати на державну підтримку.

Статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, застосовується у випадках, передбачених законодавством, зокрема коли людина зникає під час бойових дій, збройного конфлікту або за інших надзвичайних обставин. Внесення даних до спеціального реєстру є офіційним підтвердженням такого статусу та відкриває можливість користуватися визначеними державою соціальними гарантіями.

Запроваджений механізм покликаний забезпечити фінансову підтримку сімей, які залишилися без основного джерела доходу через зникнення годувальника. Скорочення строку, після якого виникає право на звернення за пенсією, дозволяє родинам швидше отримати державну допомогу та зменшує період очікування у складних життєвих обставинах.

Оформлення пенсії здійснюється після подання необхідних документів і підтвердження права на виплати відповідно до чинного законодавства. Остаточне рішення про призначення пенсії ухвалюється після перевірки всіх підстав, передбачених нормативними актами.

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