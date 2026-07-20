Родрі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу-2026
2026-20-07    67

Родрі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу-2026

Півзахисник збірної Іспанії та англійського «Манчестер Сіті» Родрі отримав нагороду найкращого гравця чемпіонату світу-2026 після фінального матчу, який відбувся 19 липня. Іспанська команда у вирішальному поєдинку мінімально перемогла збірну Аргентини з рахунком 1:0, а капітан «Фурії Рохи» був визнаний найціннішим футболістом усього турніру за підсумками виступів.

Родрі став одним із ключових виконавців іспанської збірної протягом усього мундіалю. Опорний півзахисник виходив у стартовому складі в кожному матчі чемпіонату та лише двічі залишав поле до фінального свистка. У стартовій зустрічі проти Кабо-Верде його замінили на 87-й хвилині, а у фіналі проти Аргентини він був замінений вже в додатковий час. Така стабільність стала одним із факторів успіху команди на турнірі.

Іспанія завершила чемпіонат із найкращих показників в обороні. За весь турнір команда пропустила лише один м’яч, а Родрі виконував центральну роль у побудові гри, забезпечуючи баланс між захистом і атакою. Саме його робота в центрі поля дозволяла іспанцям контролювати темп матчів та обмежувати кількість небезпечних моментів біля власних воріт.

Нагороду найкращому гравцеві фінального матчу отримав інший представник збірної Іспанії — Ферран Торрес. Саме він забив єдиний і переможний м’яч у додатковий час зустрічі з Аргентиною, принісши своїй команді титул чемпіона світу. Водночас індивідуальна нагорода найкращого футболіста всього турніру дісталася Родрі завдяки його стабільним виступам протягом усіх стадій змагань.

Для іспанського хавбека це вже друга поспіль велика індивідуальна відзнака на міжнародних турнірах. Після перемоги збірної Іспанії на чемпіонаті Європи 2024 року Родрі також був визнаний найкращим гравцем турніру. Згодом він став володарем нагороди «Золотий м’яч», яка присуджується найкращому футболісту року.

Організатори чемпіонату світу також визначили лауреатів в інших індивідуальних номінаціях. Найкращим бомбардиром мундіалю став нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе, який забив десять м’ячів. Найбільшу кількість результативних передач на турнірі віддав його партнер по національній команді Майкл Олізе. Приз найкращого молодого гравця отримав центральний захисник «Барселони» Пау Кубарсі, а воротар збірної Іспанії Унаї Сімон був визнаний найкращим голкіпером чемпіонату.

Перемога Іспанії на чемпіонаті світу-2026 стала продовженням успішного циклу команди, яка раніше виграла Євро-2024. Поєднання командного титулу та низки індивідуальних нагород підтвердило домінування іспанської збірної на міжнародній арені, а Родрі остаточно закріпив за собою статус одного з найсильніших центральних півзахисників сучасного футболу.

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