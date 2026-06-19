Rockstar Games представила обкладинку GTA 6 і дату старту передзамовлень

Компанія Rockstar Games 18 червня 2026 року опублікувала офіційні матеріали до гри Grand Theft Auto VI, включно з обкладинкою, постером і новими скриншотами, а також оголосила дату старту передзамовлень, які відкриються 25 червня 2026 року. Інформацію оприлюднено на сторінці проєкту та в офіційному відео на YouTube, де також представлено короткий сюжетний опис гри та головних персонажів.

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У новому синопсисі компанія підтвердила центральну сюжетну лінію, у якій фігурують Джейсон і Люсія — пара злочинців, що опиняється в центрі масштабної змови у вигаданому штаті Леоніда. Події розгортаються на тлі спроб героїв вижити в умовах кримінального середовища, де кожне рішення впливає на розвиток історії та їхні взаємини.

Rockstar Games зазначає, що сюжет гри побудований навколо залежності головних персонажів один від одного під час втечі від наслідків невдалої кримінальної справи. У компанії підкреслюють, що дія відбувається у найбільшому відкритому світі серії, який охоплює різні регіони вигаданого штату, включно з міськими та прибережними зонами.

Окремо було підтверджено платформи, на яких вийде гра. GTA 6 буде доступна на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Інформації про версію для персональних комп’ютерів на момент публікації офіційних матеріалів не надано, що відповідає традиційній стратегії випуску попередніх частин серії.

Оприлюднення офіційних матеріалів відбулося на тлі численних чуток щодо можливих термінів релізу та деталей проєкту, які активно поширювалися впродовж останніх місяців. Публікація обкладинки та підтвердження дати передзамовлень стали першими масштабними оновленнями від розробника за тривалий період інформаційної паузи.

Grand Theft Auto VI залишається одним із найбільш очікуваних ігрових релізів індустрії, а попередні частини серії, зокрема GTA V, утримують високі показники продажів навіть через понад десять років після виходу. Аналітики ігрового ринку прогнозують, що запуск нової частини може стати одним із ключових комерційних подій у сегменті AAA-ігор.