Rockstar Games назвала ціну GTA VI та показала Ultimate Edition

Rockstar Games 24 червня офіційно оголосила вартість Grand Theft Auto VI та розкрила деталі преміального видання Ultimate Edition. Студія підтвердила, що стандартна версія однієї з найочікуваніших відеоігор останніх років коштуватиме 80 доларів, а реліз проєкту відбудеться 19 листопада 2026 року на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

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Оголошення поставило крапку в багатомісячних дискусіях серед гравців щодо можливої вартості нової частини серії. У спільноті активно обговорювали чутки про те, що базове видання GTA VI може коштувати до 100 доларів. Офіційна ціна виявилася нижчою за очікування частини користувачів, хоча все одно перевищує традиційний цінник більшості сучасних ААА-проєктів.

Одночасно Rockstar Games представила спеціальне видання GTA VI Ultimate Edition за 100 доларів. До його складу увійде набір ексклюзивного цифрового контенту, який відкриватиметься поступово під час проходження сюжетної кампанії. Власники преміальної версії отримають доступ до додаткового транспорту, включаючи позашляховик, спортивний автомобіль, катер, мотоцикл, пікап та каяк. Також передбачено унікальні автомайстерні, спеціальні локації для рейдів і додаткові можливості кастомізації персонажів.

Розробники повідомили, що сюжетна кампанія буде зосереджена на історії кримінального дуету Джейсона Дюваля та Лусії Камінос. Саме ці герої стануть центральними персонажами нової гри, дія якої розгорнеться у сучасній версії Вайс-Сіті та прилеглих регіонах. Після публікації другого трейлера та додаткових матеріалів інтерес до персонажів значно зріс, а фанати почали активно аналізувати можливі сюжетні лінії.

Ultimate Edition також включатиме ексклюзивне озброєння для обох головних героїв. Гравці отримають доступ до парних револьверів, персоналізованих моделей зброї, спеціального магазину вуличного одягу, розширеної перукарні та тату-салону з понад 50 унікальними ескізами. Частина контенту буде недоступною для власників стандартного видання.

Rockstar Games окремо повідомила про бонуси для користувачів, які оформлять попереднє замовлення до дати релізу. Покупці отримають набір Vintage Vice City Pack, до якого входитимуть класичний седан, пляжний гараж із сейфом для зброї та точкою збуту викрадених товарів, додаткові костюми, зачіски та спеціальний скін для зброї, натхненний образом Томмі Версетті — головного героя культової GTA: Vice City.

Компанія також підтвердила додаткові бонуси для користувачів цифрових магазинів PlayStation Store та Microsoft Store. У разі попереднього замовлення гравці отримають місячну підписку GTA+, яка передбачає внутрішньоігрову валюту, спеціальні знижки та доступ до додаткового контенту екосистеми Grand Theft Auto.

Окрему увагу Rockstar Games приділила технічним особливостям випуску гри. Компанія повідомила, що фізичні копії GTA VI не міститимуть дисків. Усередині коробки покупці знайдуть лише ваучер із кодом для цифрового завантаження гри. Таке рішення відображає загальну тенденцію індустрії до переходу на цифрову дистрибуцію та відмову від фізичних носіїв навіть для найбільших релізів.

Ще одним важливим повідомленням стало підтвердження того, що на старті продажів GTA VI буде виключно однокористувацькою грою. Онлайн-режим, який традиційно є одним із головних джерел доходу Rockstar Games після запуску проєкту, планується додати пізніше. Розробники поки не назвали точних термінів запуску багатокористувацької складової, але підтвердили, що робота над нею вже триває.