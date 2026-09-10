Роботи-поліцейські почали патрулювати вулиці Шеньчженя

У районі Баньтянь китайського міста Шеньчжень офіційно запустили роботизований поліцейський пост, до роботи якого залучили гуманоїдних і колісних роботів, робособак, дрони та безпілотні патрульні автомобілі. Комплекс має самостійно контролювати вулиці, виявляти підозрілу поведінку та допомагати правоохоронцям під час надзвичайних ситуацій.

Роботизована система призначена для роботи в різних сценаріях міського патрулювання. Роботи можуть самостійно пересуватися визначеними маршрутами, стежити за обстановкою та фіксувати події, які можуть потребувати уваги поліції.

Окремою функцією комплексу є розпізнавання підозрілої поведінки. Технологія має допомагати виявляти потенційно небезпечні ситуації без постійного безпосереднього контролю оператора. При цьому роботизовані пристрої працюють як частина єдиної системи, що поєднує наземні та повітряні засоби спостереження.

До завдань роботів також входить пошук зниклих людей. Мобільні платформи можуть використовуватися для обстеження територій та передачі інформації правоохоронцям. Дрони розширюють зону спостереження, тоді як наземні роботи можуть працювати безпосередньо на вулицях.

Роботизований пост здатний приймати сигнали тривоги та реагувати на надзвичайні ситуації. Такий підхід дозволяє використовувати різні типи машин залежно від характеру події: колісні роботи можуть патрулювати міські маршрути, робособаки — пересуватися складнішою місцевістю, а безпілотні автомобілі — виконувати завдання на дорожній інфраструктурі.

Гуманоїдні роботи є ще одним елементом системи. Їхнє використання передбачає виконання завдань у середовищі, спроєктованому переважно для людей. Водночас із наданої інформації не випливає, що роботи отримали повноваження самостійно затримувати людей або застосовувати силу, тому конкретні юридичні межі їхньої роботи залишаються окремим питанням.

Запуск роботизованого поста в Баньтяні демонструє перехід від окремих експериментів із роботами до комплексного використання автономних машин у міському середовищі. Поєднання гуманоїдів, наземних платформ, дронів та безпілотних автомобілів створює багаторівневу систему патрулювання, здатну збирати інформацію з різних точок одночасно.

Шеньчжень є одним із ключових технологічних центрів Китаю, тому місто регулярно використовується для впровадження нових рішень у сфері робототехніки та автономного транспорту. Подальше розширення таких систем залежатиме від їхньої ефективності, надійності розпізнавання подій і правил використання даних, отриманих під час патрулювання.