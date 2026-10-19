Робота в Антарктиді за €2500 на місяць: хочете рахувати пінгвінів?

Британська благодійна організація UK Antarctic Heritage Trust наймає працівників на антарктичну базу Порт-Локрой, де можна отримувати від €1700 до €2500 на місяць, спостерігати за пінгвінами та обслуговувати туристів. Контракти охоплюють літній сезон в Антарктиді з листопада до березня, а роботодавець забезпечує персонал житлом, харчуванням і спеціальним одягом. Водночас побутові умови залишаються складними: на базі немає проточної води, а можливість приймати душ обмежена приблизно одним разом на тиждень.

Порт-Локрой розташований на острові Гудьє в архіпелазі Палмера біля Антарктичного півострова. Об’єкт заснували британці у 1944 році під час Другої світової війни. У 1962 році базу закрили, а після реставрації колишню військову станцію перетворили на музей і туристичний пункт із сувенірною крамницею та поштовим відділенням Penguin Post Office.

Робота тут поєднує обслуговування відвідувачів, господарські обов’язки та спостереження за дикою природою. Працівники зустрічають пасажирів круїзних суден, розповідають про історію станції, продають сувеніри й допомагають туристам відправляти листівки. Через місцеве поштове відділення щороку проходить понад 80 тис. листівок. Кожну потрібно відсортувати та проштампувати перед відправленням.

Окремий напрям роботи пов’язаний із колонією папуанських пінгвінів. Співробітники рахують птахів, гнізда й пташенят, фіксуючи зміни протягом сезону. Зібрані дані використовують для наукових досліджень. Щоб зменшити вплив людей на тварин, на початку сезону частину території закривають для відвідувачів, даючи пінгвінам можливість облаштувати гнізда.

Розмір оплати залежить від посади. До команди, яка зазвичай складається приблизно з п’яти осіб, входять керівник бази, менеджер магазину, спостерігач за дикою природою, поштмейстер і помічник загального профілю. Тому вакансії передбачають різні завдання, але всі співробітники мають бути готовими виконувати фізичну роботу незалежно від основної спеціалізації.

До обов’язків належать розчищення снігу й доріжок, перенесення каністр із водою та доставлених припасів, прибирання приміщень і догляд за будівлями. Умови вимагають витривалості, здатності працювати в невеликій команді та готовності до тривалого перебування в ізольованому середовищі. Верхньої вікової межі для кандидатів немає, однак претенденти мають бути повнолітніми та перебувати в належній фізичній формі.

Побут на станції потребує адаптації. Запаси питної води доставляють кораблями, тому її використання обмежують. Через відсутність проточного водопостачання душ доступний приблизно раз на тиждень. Якщо погодні умови ускладнюють доставку припасів, очікування на поповнення запасів може затягнутися.

Організація забезпечує працівників житлом, харчуванням і одягом для роботи за низьких температур. Водночас простір для проживання та роботи обмежений: острів Гудьє має невеликі розміри, електроенергії небагато, а харчування на базі вегетаріанське. Тому кандидатам потрібно враховувати не лише зарплату, а й відсутність звичних побутових зручностей та обмежені можливості усамітнення.

Набір на сезон 2026/2027 уже завершився, повідомляє UK Antarctic Heritage Trust на своєму сайті. Зазвичай вакансії відкривають навесні, за кілька місяців до початку літнього сезону. Актуальні оголошення та умови подання заявок організація публікує через власний портал працевлаштування.

Ключова вимога до претендентів — наявність права працювати у Великій Британії. Організація не оформлює робочі візи, тому кандидат повинен мати відповідний дозвіл ще до подання заявки. Крім того, на момент початку відбору претендент має проживати у Великій Британії. Витрати на переліт для людей, які перебувають за межами країни, не компенсують, навіть якщо вони готові оплатити дорогу самостійно.

Пари можуть подаватися на вакансії одночасно, проте кожен кандидат проходить відбір окремо. Отже, спільна заявка не гарантує, що обидва претенденти отримають роботу. Для українців така можливість доступна за умови, що вони вже проживають у Великій Британії та мають законне право на працевлаштування.

Порт-Локрой належить до мережі історичних об’єктів британської антарктичної спадщини. Його сучасна діяльність поєднує збереження історичних споруд, туристичне обслуговування та моніторинг дикої природи. Через сезонний характер роботи персонал має підтримувати стан бази в період активного відвідування, а після завершення сезону об’єкт знову залишається в умовах антарктичної ізоляції.

Перед поданням заявки кандидатам варто перевірити актуальні вимоги, перелік посад і строки набору безпосередньо в UK Antarctic Heritage Trust. Навіть за наявності необхідного дозволу на роботу відбір передбачає оцінювання відповідності конкретній ролі, фізичної готовності та здатності жити й працювати в невеликій команді далеко від звичної інфраструктури.