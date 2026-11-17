Британський актор Роберт Паттінсон стане новим виконавцем ролі Джеймса Бонда у 26-му фільмі франшизи. Про його призначення 16 листопада 2026 року оголосили Amazon MGM Studios та офіційні акаунти бондіани. 40-річний актор замінить Деніела Крейга, який завершив роботу над образом агента 007 після виходу фільму «Не час помирати» у 2021 році.

У проморолику, опублікованому в соціальних мережах франшизи, Паттінсон з’являється у класичному смокінгу з пістолетом у руці під музичну тему Джеймса Бонда. Відео супроводжується повідомленням про повернення агента 007. Пізніше студія оприлюднила офіційне підтвердження кастингу та першу фотографію актора в образі шпигуна.

Паттінсон назвав отримання ролі честю всього життя. Він подякував режисеру Дені Вільневу, продюсерам Емі Паскаль і Девіду Гейману, виконавчій продюсерці Тані Лапуант та Amazon MGM Studios за довіру. За словами актора, можливість зіграти Бонда стала здійсненням його мрії.

Вільнев також прокоментував вибір виконавця головної ролі. Режисер заявив, що під час кастингу працював із багатьма талановитими акторами, однак роль агента 007 може отримати лише один виконавець. Паттінсона він назвав актором, який поєднує класичний образ Бонда з новою творчою індивідуальністю.

Режисером наступної стрічки стане канадець Дені Вільнев, відомий роботою над фільмами «Дюна», «Дюна: Частина друга», «Прибуття» та «Той, хто біжить по лезу 2049». Сценарій напише Стівен Найт — автор британського серіалу «Гострі картузи». Продюсерами виступлять Емі Паскаль і Девід Гейман, виконавчою продюсеркою — Тана Лапуант.

Новий фільм поки не має офіційної назви. За попередніми планами, знімальний процес має розпочатися у 2027 році, а прем’єра очікується у 2028-му. Точну дату виходу студія не оголосила. Також наразі не розкривають сюжет майбутньої стрічки та імена інших акторів, які увійдуть до її складу.

Паттінсон стане сьомим актором, який зіграє Джеймса Бонда в офіційній кінофраншизі. До нього цей образ втілювали Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Деніел Крейг. Останній знявся у п’яти фільмах серії, починаючи з «Казино Рояль» 2006 року. Його фінальна поява в ролі агента 007 відбулася у стрічці «Не час помирати», яка вийшла на екрани у 2021 році.

Кастинг Паттінсона завершив тривалий період обговорень кандидатів на роль нового Бонда. Серед акторів, яких пов’язували з проєктом, називали Ніколаса Голта, Каллума Тернера, Джоша О’Коннора та Джека Лаудена. Деякі з них проходили проби на роль. Водночас остаточний вибір студія зробила на користь Паттінсона.

Призначення нового виконавця ролі відбувається на тлі зміни управління франшизою. У березні 2025 року Amazon MGM Studios отримала творчий контроль над правами на Джеймса Бонда після укладення угоди з Барбарою Брокколі та Майклом Вілсоном, які десятиліттями контролювали розвиток кіносерії. Раніше вони представляли родину продюсера Альберта Брокколі, яка започаткувала бондіану на великому екрані у 1962 році.

Паттінсон здобув міжнародну популярність завдяки ролі Едварда Каллена у кіносазі «Сутінки», а також знявся у фільмах «Гаррі Поттер і келих вогню», «Тенет» і «Маяк». У 2022 році він зіграв Брюса Вейна у фільмі «Бетмен» режисера Метта Рівза. Крім того, актор уже працював із Вільневом над третьою частиною «Дюни», де виконує роль Скайтейла. Прем’єра цієї стрічки запланована на грудень 2026 року.