Роберт Бровді, більш відомий за позивним «Мадяр», — український військовий, командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України, підприємець та один із найвідоміших командирів підрозділів безпілотної авіації. Широку популярність він здобув після створення підрозділу «Птахи Мадяра», який став одним із символів ефективного застосування FPV-дронів і розвідувальних безпілотників під час повномасштабної війни. До початку військової служби Бровді займався бізнесом та інвестиційними проєктами. Після 2022 року він повністю присвятив себе військовій справі, а його досвід використання безпілотних технологій став основою для розвитку окремого роду військ. У 2025 році Роберта Бровді було призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Біографія

Роберт Йосипович Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді Закарпатської області.

Вищу освіту здобув в Ужгородському національному університеті, де навчався за економічним напрямом. До початку військової кар’єри працював у сфері підприємництва, фінансів, девелопменту та інвестицій. У різні роки був пов’язаний із реалізацією великих бізнес-проєктів.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року добровільно вступив до лав Сил оборони. Спочатку виконував бойові завдання у складі територіальної оборони, після чого розпочав формування власної групи операторів безпілотників.

У 2022 році було створено підрозділ «Птахи Мадяра», який спеціалізувався на аеророзвідці, коригуванні артилерії, ураженні техніки противника FPV-дронами та застосуванні ударних безпілотних комплексів. Підрозділ працював на найгарячіших напрямках фронту, зокрема під Бахмутом, Авдіївкою, на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Завдяки активному використанню сучасних технологій «Птахи Мадяра» стали одним із найвідоміших українських підрозділів безпілотної авіації. Сам Роберт Бровді регулярно публікував відео бойової роботи, розповідав про тактику застосування дронів та наголошував на необхідності масштабування виробництва безпілотників.

У 2024 році підрозділ було розширено та інтегровано у структуру Збройних сил. Роберт Бровді продовжив службу на керівних посадах, пов’язаних із розвитком безпілотних технологій.

3 червня 2025 року Президент України призначив Роберта Бровді командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України. На цій посаді він відповідає за розвиток нового роду військ, впровадження сучасних технологій, координацію використання безпілотних платформ і підготовку військовослужбовців.

За військову службу Роберт Бровді нагороджений державними відзнаками. Він також відомий як один із прихильників масштабного розвитку українського виробництва бойових дронів.

Цікаві факти

Позивний «Мадяр» став значно відомішим за його справжнє прізвище. Саме під цим позивним його знають військові, волонтери та більшість українців.

До початку військової служби Роберт Бровді займався бізнесом понад два десятиліття. Після 2022 року він практично повністю припинив публічну підприємницьку діяльність і зосередився на розвитку військових безпілотних систем.

«Птахи Мадяра» стали одним із перших підрозділів, які системно почали використовувати FPV-дрони як масовий засіб ураження бронетехніки, артилерії та живої сили противника. Надалі цей досвід активно переймали інші українські військові частини.

Роберт Бровді регулярно виступає за розвиток власного виробництва дронів, електронної боротьби та програмного забезпечення для безпілотних систем. У своїх інтерв’ю він неодноразово заявляв, що технологічна перевага стає одним із ключових факторів сучасної війни.

Відомості про особисте життя Роберта Бровді у відкритих джерелах обмежені. Він майже не коментує сімейні питання, а основна частина його публічних виступів присвячена військовій тематиці та розвитку безпілотних технологій.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Роберт Бровді «Мадяр»?

Роберт Бровді — український військовий, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ та засновник підрозділу «Птахи Мадяра». До початку повномасштабної війни він займався підприємницькою діяльністю. Після 2022 року став одним із найвідоміших командирів безпілотних підрозділів.

Чому Роберта Бровді називають «Мадяром»?

«Мадяр» — це його військовий позивний. Саме під ним він став відомий під час бойових дій та публікації відео роботи свого підрозділу. Згодом позивний став його основним публічним ім’ям.

Коли Роберт Бровді очолив Сили безпілотних систем?

Президент призначив Роберта Бровді командувачем Сил безпілотних систем 3 червня 2025 року. Його призначення стало частиною розвитку нового роду військ, що спеціалізується на застосуванні безпілотних технологій.

Що таке «Птахи Мадяра»?

«Птахи Мадяра» — військовий підрозділ операторів безпілотних систем, створений у 2022 році. Він спеціалізується на аеророзвідці, застосуванні FPV-дронів та коригуванні вогню. Підрозділ брав участь у бойових діях на кількох ключових напрямках фронту.

Що відомо про родину Роберта Бровді?

У відкритих джерелах відсутня детальна підтверджена інформація про його дружину, дітей чи інші аспекти особистого життя. Сам командувач не робить сімейні питання предметом публічного обговорення. Тому достовірних відомостей про його родину небагато.