Рівень туризму в Європі вийшов на допандемійний

Чотири роки тому пардемія коронавірусу повністю зупинила світовий туризм. І лише через 2,5 роки, у жовтні 2022 року Іспанія останньою з країн Європи зняла COVID-обмеження на в’їзд.

У літній сезон 2023 року туристи немов вирішили “відігратися” за три втрачені роки подорожей, а тому на популярних європейських напрямках можна було спостерігати небачені раніше за масштабами натовпи туристів. Наприклад, у хорватському Дубровнику, визнаному найбільш переповненим містом минулого року, на кожного місцевого жителя припадало 36 туристів.

І тепер з’явилася офіційна статистика від Європейської туристичної комісії (ETC), яка підтверджує, що в 2023 році туризм в Європі майже вийшов на допандемійні рівні. В останньому кварталі 2023 року потік іноземних туристів до Європи був на 1,6% нижче показників 2019 року, тоді як кількість ночей, проведених іноземними туристами в Європі, взагалі виявилося лише на 0,6% нижче допандемійних рівнів.

При цьому в 2024 році прогнозується подальше зростання.