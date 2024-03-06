Рік прийняття Конституції України не зміг назвати… кандидат на посаду судді КСУ
2024-06-03    105

Рік прийняття Конституції України не зміг назвати… кандидат на посаду судді КСУ

Суддя Господарського суду Закарпатської області Любомир Андрейчук, який є кандидатом на посаду судді Конституційного суду, не зміг правильно відповісти на питання, коли була прийнята Конституція України.

Відповідне відео було опубліковане на сайті Конституційного суду України.

“Оскільки ви готуєтесь до посади судді Конституційного суду, не могли б ви сказати, коли була прийнята Конституція України і з яких глав та статей вона складається?”, запитав експерт Василь Шакун.

Андрейчук попросив дозволу не відповідати на це питання, але після наполягань присутніх та кількасекундної мовчанки, дав неправильну відповідь –  назвав 1991 рік, замість 1996. Йому дали підказку,  але Любомир Андрейчук байдуже махнув рукою.

Конституція України, КСУ, Любомир Андрейчук, суддя
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