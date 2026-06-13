Російська армія втрачає в середньому близько 200 військовослужбовців заради окупації одного квадратного кілометра української території. Таку оцінку озвучив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак, коментуючи темпи наступальних дій РФ на фронті станом на червень 2026 року. За його словами, нинішнє просування російських військ супроводжується надзвичайно високими втратами особового складу, тоді як захоплені площі залишаються відносно невеликими.

Експерт звернув увагу на співвідношення між втратами та територіальними здобутками російської армії. За його оцінкою, середній показник становить приблизно 200 загиблих і поранених військових на кожен квадратний кілометр окупованої території. Така динаміка, на його думку, свідчить про складність наступальних операцій в умовах сучасної війни, де оборона продовжує мати суттєві переваги над атакою навіть за наявності чисельної переваги.

Ступак зазначив, що російське командування продовжує використовувати тактику постійного тиску вздовж значної частини лінії фронту. Основні бойові дії останніми місяцями концентруються на сході України, де війська РФ намагаються просуватися на окремих ділянках Донецької області. Просування відбувається поступово, часто на відстань кількох сотень метрів або окремих кілометрів протягом тривалого часу.

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення вже перевищили один мільйон осіб убитими та пораненими. Водночас російська сторона офіційно не публікує актуальної статистики своїх втрат. Незалежні аналітичні центри та розвідувальні структури західних країн також регулярно повідомляють про значні втрати особового складу РФ під час наступальних операцій на українській території.

Одним із чинників високих втрат експерт називає активне використання безпілотників. За останні два роки дрони стали одним із ключових елементів бойових дій. Вони застосовуються для розвідки, коригування артилерії, ураження техніки та живої сили. Через постійне спостереження з повітря приховане накопичення військ і техніки стало значно складнішим, що підвищує ризики для наступаючих підрозділів.

Ще одним фактором залишається щільність мінних полів. За оцінками міжнародних організацій, Україна входить до числа найбільш замінованих країн світу. Мінно-вибухові загородження суттєво уповільнюють темпи просування та змушують сторони витрачати додаткові ресурси на розмінування і штурмові дії.

Експерт також звернув увагу, що нинішні темпи просування РФ істотно відрізняються від початкового етапу повномасштабної війни у 2022 році. Якщо на початку вторгнення російські війська здійснювали масштабні маневри та швидко просувалися на окремих напрямках, то зараз більшість операцій мають характер виснажливих локальних боїв за окремі населені пункти або стратегічні висоти.

На думку Ступака, збереження такого співвідношення між втратами та територіальними здобутками може впливати на подальше планування російських операцій. Значні втрати особового складу вимагають постійного поповнення резервів, проведення нових мобілізаційних заходів і збільшення витрат на ведення війни. Одночасно високий рівень втрат не гарантує швидкого досягнення стратегічних цілей, що робить бойові дії дедалі більш ресурсомісткими для всіх сторін конфлікту.