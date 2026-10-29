РФ відновила дозвіл на вихід зерновозів через Керченську протоку

Росія вперше з 10 липня 2026 року дозволила суднам із зерном на експорт виходити з Азовського моря через Керченську протоку. Дозволи діятимуть до 15 листопада, а в Чорному морі судна супроводжуватиме військово-морський конвой, повідомило Reuters 28 жовтня з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

За даними співрозмовників агентства Bloomberg, тимчасовий дозвіл поширюється на вихід суден із портів Темрюк і Кавказ. Ці порти розташовані в Краснодарському краї Росії та використовуються для перевезення вантажів, зокрема зернових. Відновлення проходу дає змогу частково поновити експортні перевезення з Азовського моря після тривалої перерви.

За інформацією Reuters, рішення передбачає не лише відновлення дозволів на рух суден, а й супровід у Чорному морі. Такий порядок може свідчити про посилені заходи безпеки на маршруті, однак джерела агентства не уточнили, скільки суден отримають дозвіл, які саме вантажі вони перевозитимуть і чи поширюватиметься режим на всі категорії комерційних суден.

Росія зупинила судноплавство через Азово-Донський морський канал у липні після атак українських військових на російські судна, повідомляло Reuters. Тоді обмеження вплинули на можливість вивозити зерно з портів Азовського моря. Нове рішення означає часткове відновлення маршруту, але не свідчить про повне повернення до попереднього режиму судноплавства: дозвіл має тимчасовий характер і обмежений визначеним терміном.

Керченська протока є ключовим морським проходом між Азовським і Чорним морями. Через неї судна з азовських портів виходять до чорноморських маршрутів, якими вантажі можуть прямувати до міжнародних ринків. Контроль над проходом і безпекою судноплавства має особливе значення в умовах російсько-української війни, коли атаки на судна та портову інфраструктуру створюють додаткові ризики для комерційних перевезень.

Водночас інформація про відновлення дозволів наразі ґрунтується на повідомленнях Reuters і Bloomberg із посиланням на неназвані джерела. Публічних даних про обсяг зерна, запланованого до вивезення, кількість суден, їхніх власників і кінцеві напрямки поставок у наведених повідомленнях немає. Не уточнюється й те, чи продовжать дію дозволів після 15 листопада. Тому оцінити вплив рішення на загальні обсяги російського зернового експорту поки що неможливо.

Азовське море з’єднане з Чорним морем Керченською протокою, а його порти мають вихід до міжнародних торговельних маршрутів через чорноморський басейн. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну морська торгівля в регіоні зазнала значних змін через бойові дії, обмеження руху та загрози для судноплавства. Безпека комерційних суден, страхування перевезень і можливість безперешкодного проходу залишаються важливими чинниками для експорту зерна з портів регіону.