РФ вдарила по заходу України: є влучання біля кордону з Польщею
2026-13-09    202

РФ вдарила по заходу України: є влучання біля кордону з Польщею

Вранці 13 вересня 2026 року російські війська завдали серії ударів по західних областях України: вибухи пролунали у Стрию Львівської області, Івано-Франківську та Тернополі, а поблизу міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на Волині після прильоту спалахнула пожежа на автозаправній станції. Про вибухи у Стрию повідомляли міські та обласні служби, а кадри з району «Ягодина» поширили українські медіа.

У Стрию повітряна тривога тривала вранці, а приблизно о 06:06 у місті зафіксували перші вибухи. Пізніше, близько 07:43, місцеві жителі знову почули вибухи. Перед цим голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про рух ворожого безпілотника у напрямку Стрия та закликав населення залишатися в укриттях. Відбій тривоги на Львівщині оголосили о 09:12.

За даними з місця події, у Стрию внаслідок атаки пошкоджено стіну багатоповерхового будинку. На момент публікації повідомлень про остаточний масштаб руйнувань та кількість постраждалих не було. Інформація про наслідки удару уточнюється відповідними службами.

Окремим епізодом атаки став удар поблизу пункту пропуску «Ягодин» на Волині. Після прильоту на території АЗС виникла масштабна пожежа, також загорілися вантажні автомобілі. Пункт пропуску розташований на українсько-польському кордоні та є одним із ключових автомобільних переходів між двома країнами. Інформації про загиблих або поранених унаслідок цього удару на момент підготовки матеріалу не було.

Удар по району «Ягодина» набуває додаткового значення на тлі попередніх заяв польської влади про ризик атак на українські прикордонні переходи. 10 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава очікує можливих російських провокацій щодо пунктів пропуску на кордоні з Україною. За його словами, в ніч на 10 вересня польські та українські служби вже змогли запобігти безпосередній загрозі одному з переходів.

Попередження Туска пролунало після серії російських атак на прикордонну інфраструктуру на південному заході України. 9 вересня російські безпілотники атакували міжнародний пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою. Унаслідок удару були загиблі та постраждалі серед цивільних. Після цього молдовська сторона заявила про необхідність додаткових заходів безпеки на пунктах пропуску.

Раніше, 6 вересня, через російську атаку тимчасово призупиняв роботу пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Таким чином, удари по прикордонній інфраструктурі протягом вересня зачепили одразу кілька напрямків, якими проходять міжнародні автомобільні та логістичні маршрути. За даними аналітичного огляду, від початку 2026 року атаки на прикордонну інфраструктуру вже ставалися щонайменше шість разів.

Польський прем’єр також заявляв, що отримав від директора ЦРУ детальну інформацію про можливі події найближчими місяцями. Туск пов’язав попередження з необхідністю готуватися до різних сценаріїв уздовж східного флангу Європейського Союзу. Російська сторона при цьому не надала публічних пояснень щодо удару біля «Ягодина».

війна в Україні, Дональд Туск, Івано-Франківськ, новини України, Польща, Стрий, Тернопіль, Ягодин
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