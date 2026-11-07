РФ розгортає аналог Starlink для наведення безпілотників на Україну
2026-07-11    185

РФ розгортає аналог Starlink для наведення безпілотників на Україну

Росія почала використовувати власну супутникову систему «Рассвет» для управління безпілотниками під час бойових дій проти України. Наразі мережа не забезпечує безперервного зв’язку через недостатню кількість супутників на орбіті, однак у перспективі може дозволити російським операторам отримувати розвідувальні дані в реальному часі та змінювати маршрути ударних дронів безпосередньо під час польоту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представників Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією української розвідки, у березні та липні 2026 року Росія вивела на орбіту загалом 32 супутники системи «Рассвет». До кінця року Москва планує здійснити нові запуски, щоб розширити угруповання та збільшити час доступності супутникового зв’язку над територією бойових дій.

Представник ГУР Андрій Юсов пояснив, що нинішня конфігурація системи поки не дозволяє підтримувати постійне з’єднання. Сигнал доступний лише тоді, коли супутники пролітають над відповідними районами.

«Зв’язок доступний із перебоями, коли супутники пролітають над відповідними районами», — заявив Юсов.

Обмежена кількість апаратів означає, що російські військові поки не можуть розраховувати на безперервний канал передавання даних у будь-якій точці театру бойових дій. Водночас навіть періодичне підключення може використовуватися для передавання розвідувальної інформації, коригування завдань безпілотників і координації окремих операцій.

За оцінкою експерта Миколи Зінцева, російська система вже забезпечує щонайменше два періоди стабільного супутникового зв’язку на добу, кожен тривалістю понад годину. Він вважає, що таких часових інтервалів достатньо для впливу на перебіг бойових дій. Зокрема, оператори можуть отримувати інформацію з безпілотників, передавати нові команди та змінювати параметри виконання завдань.

Однією з головних можливостей майбутньої системи має стати передавання відео та інших розвідувальних даних із безпілотників безпосередньо наземним операторам. Це скоротить затримку між виявленням цілі та ухваленням рішення щодо її ураження. Якщо канал зв’язку дозволятиме передавати інформацію без значних перебоїв, російські військові зможуть коригувати маршрути ударних апаратів уже після їхнього запуску.

Така технологія потенційно ускладнить роботу української протиповітряної оборони. Зокрема, безпілотники з можливістю отримувати оновлені команди з орбіти зможуть змінювати напрямок руху, обходити відомі райони розташування засобів ППО та реагувати на зміну обстановки. Окремою загрозою може стати можливість атакувати рухомі цілі, координати яких уточнюються вже під час польоту.

Юсов також звернув увагу на перспективи використання супутникової мережі для підвищення стійкості російських безпілотників до українських засобів радіоелектронної боротьби. Використання супутникового каналу може зменшити залежність операторів від традиційних наземних каналів радіозв’язку. Однак сама наявність супутникового з’єднання не робить безпілотник невразливим: ефективність такого управління залежатиме від характеристик обладнання, доступності сигналу та можливостей протидії супутниковій навігації й передачі даних.

Розробником «Рассвета» є російська компанія «Бюро 1440», яка працює над створенням низькоорбітального супутникового угруповання. Її довгострокова мета — розгорнути до 2035 року систему чисельністю понад 900 апаратів. Така кількість супутників має забезпечити значно ширше покриття та збільшити доступність каналів зв’язку порівняно з нинішнім етапом розгортання.

Розгортання «Рассвета» відбувається на тлі залежності російської армії від різних каналів супутникового зв’язку та навігації. Комерційна система Starlink компанії SpaceX продемонструвала, наскільки важливими для сучасної війни стали низькоорбітальні супутникові мережі, здатні забезпечувати обмін великими обсягами інформації з невеликою затримкою. Російський проєкт має створити альтернативну інфраструктуру, яка не залежатиме від рішень західних операторів і дозволить Москві самостійно забезпечувати військові потреби у зв’язку.

Водночас між заявленими планами та повноцінним розгортанням системи залишається технологічна дистанція. Для стабільної роботи необхідні не лише супутники, а й наземні станції, сумісні термінали, програмне забезпечення та захищені канали передавання інформації. Тому ключовим показником розвитку «Рассвета» стане не тільки кількість апаратів на орбіті, а й реальна здатність мережі забезпечувати безперервний зв’язок у зоні бойових дій.

Starlink, бойовий безпілотник, Бюро 1440, ГУР, Рассвет
Останні новини
Стрілянина в центрі Кракова: п’ятеро загиблих

Стрілянина в центрі Кракова: п’ятеро загиблих
У центрі Кракова 7 листопада сталася стрілянина: невідомий відкрив вогонь читать далее
07-11, 17:27
Ронні Чирінос погрожував убити Трампа: його затримано

Ронні Чирінос погрожував убити Трампа: його затримано
У Вашингтоні ввечері 5 листопада агенти Секретної служби США затримали читать далее
07-11, 17:20
Weekly Digest of Events in Ukraine (November 1–7, 2026): key developments

Weekly Digest of Events in Ukraine (November 1–7, 2026): key developments
The first week of November in Ukraine was marked by читать далее
07-11, 16:28
РФ розгортає аналог Starlink для наведення безпілотників на Україну

РФ розгортає аналог Starlink для наведення безпілотників на Україну
Росія почала використовувати власну супутникову систему «Рассвет» для управління безпілотниками читать далее
07-11, 09:52
Трамп заявив, що Україна та Росія вперше прагнуть домовитися

Трамп заявив, що Україна та Росія вперше прагнуть домовитися
Президент США Дональд Трамп заявив, що 6 листопада провів телефонні читать далее
07-11, 09:38
ЄС не готовий обговорювати з Москвою нову архітектуру безпеки

ЄС не готовий обговорювати з Москвою нову архітектуру безпеки
Європейські країни побоюються, що адміністрація президента США Дональда Трампа може читать далее
07-11, 09:36
Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»

Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»
Бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм зіграє головну роль у новому читать далее
06-11, 14:18
Зеленський розкритикував Київводоканал через перебої з водою

Зеленський розкритикував Київводоканал через перебої з водою
Президент Володимир Зеленський допустив зміну керівництва комунального підприємства «Київводоканал» через читать далее
06-11, 14:14
У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів

У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів
Правоохоронці 6 листопада провели обшуки в службових кабінетах і помешканнях читать далее
06-11, 14:10
В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі

В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі
Мешканці житлового масиву Виноградар у Києві 6 листопада знову перекрили читать далее
06-11, 10:56
Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду

Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду
Президент України Володимир Зеленський допустив можливість проведення виборів в Україні читать далее
06-11, 09:58
У Конгресі США встановлять історичний рекорд представництва ЛГБТ

У Конгресі США встановлять історичний рекорд представництва ЛГБТ
У новому складі Конгресу США, який розпочне роботу в січні читать далее
06-11, 09:54
Трамп обговорив із Дмитрієвим «велику угоду» щодо України та Європи

Трамп обговорив із Дмитрієвим «велику угоду» щодо України та Європи
Президент США Дональд Трамп 5 листопада зустрівся в Білому домі читать далее
06-11, 09:52
Україна домагається від США продовження контракту на Starshield

Україна домагається від США продовження контракту на Starshield
Україна домагається від Сполучених Штатів якнайшвидшого початку переговорів про продовження читать далее
06-11, 09:49
Кушнер розкрив план США щодо нової системи безпеки Європи

Кушнер розкрив план США щодо нової системи безпеки Європи
Сполучені Штати провели в Брюсселі переговори з Україною, НАТО та читать далее
06-11, 09:19
Перший сніг: в Україні похолодає до -5°

Перший сніг: в Україні похолодає до -5°
У найближчі три дні, 6–8 листопада, в Україні очікується холодна читать далее
05-11, 19:22
Арахамія і Лубінець зустрілися з Меланією Трамп у Вашингтоні

Арахамія і Лубінець зустрілися з Меланією Трамп у Вашингтоні
Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада провела в Білому читать далее
05-11, 19:18
Джей Ді Венс виходить з тіні Трампа та готується до президентської гонки 2028 року

Джей Ді Венс виходить з тіні Трампа та готується до президентської гонки 2028 року
Віцепрезидент США Джей Ді Венс почав формувати власну політичну коаліцію читать далее
05-11, 14:05
Республіканці готують імпічмент Хегсету через війну з Іраном

Республіканці готують імпічмент Хегсету через війну з Іраном
Частина республіканців у Конгресі США домагається імпічменту міністра оборони Піта читать далее
05-11, 13:37
Європейські авіакомпанії масово отримують погрози терактів: рейси перенаправляють

Європейські авіакомпанії масово отримують погрози терактів: рейси перенаправляють
Європейські авіакомпанії 5 листопада зіткнулися з новою хвилею повідомлень про читать далее
05-11, 13:33
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар