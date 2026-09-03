РФ посилює розвідку енергетики України: готуються нові удари

Російські війська протягом останніх приблизно трьох тижнів активно розвідують енергетичні об’єкти по всій Україні, що може свідчити про підготовку нових масованих ударів. Про це повідомив військовий паблік «Миколаївський Ваньок», за даними якого атаки на енергетику системно здійснюються ще з серпня.

За підрахунками пабліка, протягом першого тижня серпня по об’єктах електроенергетики було завдано 38 ударів, другого — 20, третього — 29, четвертого — 43. Загалом ідеться приблизно про 130 атак за місяць. У цій статистиці не враховані удари по об’єктах газової інфраструктури.

Під атаки потрапляли енергетичні об’єкти у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Київській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Для ураження російські війська застосовували різні типи озброєння, зокрема FPV-дрони, керовані авіаційні бомби, балістичні й крилаті ракети та реактивні дрони.

За оцінкою «Миколаївського Ванька», зараз російські сили завдають у середньому від чотирьох до шести ударів на добу по об’єктах електроенергетики. Водночас характер розвідки останніх тижнів, за його інформацією, відрізняється від звичайної активності та охоплює енергетичну інфраструктуру в різних регіонах.

«Тому, природно, рано чи пізно аналогічні торішнім масовані обстріли почнуться», — йдеться в повідомленні пабліка. При цьому конкретних дат можливих масованих ударів або переліку об’єктів, які можуть стати цілями, у повідомленні не наведено.

Заяви про підготовку нової кампанії проти енергетики вже лунали на офіційному рівні в Росії. 30 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська нібито «приступили до підготовки нанесення масованих ударів по об’єктах енергетики України». Доказів, які б дозволяли незалежно перевірити ці твердження, російське відомство не надало.

1 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що російським військам дали вказівку готувати та завдавати ударів по енергетичних об’єктах. Він пов’язав це з ударами по російській території, заявивши: «Вони б’ють по наших — отримають відповідь». Українська сторона неодноразово заявляла, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру створюють загрозу для стабільності електропостачання та роботи критично важливих об’єктів.

Попередня масштабна російська кампанія проти енергосистеми супроводжувалася ударами по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії. Її наслідком став дефіцит потужності в окремі періоди, через що оператори застосовували аварійні та планові обмеження споживання. Українська енергосистема при цьому продовжувала працювати завдяки ремонту пошкоджених об’єктів, резервним схемам живлення та імпорту електроенергії з європейської енергосистеми.

Новий етап атак потенційно може створити додаткове навантаження на енергосистему напередодні опалювального сезону. Водночас масштаби можливої кампанії, її тривалість і конкретні цілі наразі залишаються невідомими. Окремо потребує підтвердження інформація про характер російської розвідки, яку навів військовий паблік.