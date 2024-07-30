РФ хоче сховати Чорноморський флот в Абхазії

РФ з початку року прискорила будівництво військово-морської бази в Абхазії. Про це пише проект Bellingcat.

За словами так званого «президента» Абхазії, база в Очамчирі стане «постійним місцем дислокації» частин Чорноморського флоту рф. Москва ж цілей цього проекту не озвучувала.

Однак, експерти вважають, що нова база потрібна рф як безпечний притулок для Чорноморського флоту через регулярні атаки на нього в Криму.

Ще в жовтні 2022 року після атак дронів рф перемістила більшу частину свого флоту в Новоросійськ, але і він неодноразово піддавався атакам. Після останньої з них, у липні 2024 року, перше російське судно перемістилося з Новоросійська на базу Очамчира.