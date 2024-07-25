РФ готує наступ на Гуляйполе
2024-25-07    234

РФ готує наступ на Гуляйполе

Армія РФ готує наступ на Гуляйполе у Запорізькій області, пише Bild із посиланням на джерела серед українських військових. За їх даними, сьогодні росіяни концентруються біля міста Пологи, щоб наступати звідти на Гуляйполе.

«Гуляйполе є важливим стратегічним та логістичним пунктом для ЗСУ. Якщо росіяни візьмуть його, Україна опиниться під масованим тиском у Запорізькій області», – заявило джерело.

Зазначимо, що це вже не вперше за останній час запорізький напрямок фігурує як потенційне місце масштабного наступу РФ. Про це заявляли низка українських експертів. Згадував про таку можливість і головком ЗСУ Сирський.

Як ми вже писали, можливий наступ росіян на Запоріжжя та Дніпро є потенційно найнебезпечнішим для ЗСУ (якщо не рахувати удару на Київ) з ​​усіх можливих напрямів, оскільки у разі захоплення цих міст армія РФ фактично “розріже” логістику українських сил на всьому Південному. фронті та на значній частині Східного, а також дозволить створити плацдарм на правому березі Дніпра.

Тим часом, джерело Bild у військових колах Заходу повідомляє, що Україна, у свою чергу, за допомогою поточної мобілізації хоче вже восени почати “локальні контратаки”.

За його даними, такий план Київ представив союзникам напередодні саміту НАТО у Вашингтоні.

Повідомляється, що вже зараз для цього у ЗСУ формуються нові бригади, проводиться ротація частин та компенсуються втрати. Хоча джерело в Києві заявило, що зараз «вербування йде повільно» (зазначимо, що це суперечить раннім повідомленням про різке прискорення мобілізації, починаючи з травня).

На Заході також вважають, що військові сили РФ можуть “надірватися” в найближчі місяці, що може призвести до нового повороту на полі бою.

війна в Україні
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