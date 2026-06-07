РФ атакувала сховище ядерного палива в Чорнобильській зоні

У ніч проти 8 червня російські війська завдали удару по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомила компанія «Енергоатом». Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю приймання контейнерів комплексу, виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Постраждалих серед персоналу немає, а радіаційний фон на території об’єкта залишається в межах норми.

За інформацією «Енергоатома», безпосередньо відпрацьоване ядерне паливо в пошкодженій будівлі на момент удару не зберігалося. Саме тому вдалося уникнути потенційно небезпечних наслідків для довкілля та населення. Після завершення аварійно-рятувальних робіт фахівці провели додаткові вимірювання радіаційної обстановки, які не зафіксували перевищення встановлених показників.

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива є одним із ключових об’єктів української ядерної інфраструктури. Комплекс розташований у зоні відчуження поблизу Чорнобильської атомної електростанції та призначений для тривалого зберігання відпрацьованого палива, що утворюється під час роботи українських АЕС. Реалізація проєкту дозволила Україні поступово скорочувати залежність від вивезення ядерних матеріалів за кордон для подальшого зберігання та переробки.

Інцидент стався на тлі чергового загострення взаємних звинувачень між Україною та Росією щодо безпеки ядерних об’єктів. Кількома днями раніше російська сторона заявила про нібито удари по Запорізькій атомній електростанції та об’єктах енергетичної інфраструктури, які забезпечують її електропостачання. Українська влада ці звинувачення відкидала.

Російська Федерація станом на момент публікації не підтвердила завдання удару по об’єкту в Чорнобильській зоні та не коментувала заяву «Енергоатома». Водночас подібні інциденти традиційно привертають увагу міжнародних структур, які відповідають за контроль ядерної безпеки та нерозповсюдження радіаційних ризиків.

Питання захисту ядерної інфраструктури України залишається одним із найчутливіших аспектів війни. Після початку повномасштабного вторгнення міжнародні організації неодноразово попереджали про ризики, пов’язані з бойовими діями поблизу атомних електростанцій, сховищ відпрацьованого палива та інших критично важливих об’єктів ядерного циклу.

Фахівці наголошують, що навіть у разі відсутності пошкоджень контейнерів із паливом будь-які атаки на об’єкти атомної інфраструктури створюють додаткові ризики для персоналу, систем безпеки та логістики. Саме тому подібні інциденти зазвичай стають предметом окремого аналізу з боку українських регуляторів та міжнародних експертів.

Подальша оцінка наслідків удару залежатиме від результатів технічного обстеження пошкоджених споруд. Наразі робота об’єкта перебуває під контролем спеціалістів, які продовжують моніторинг стану комплексу та радіаційної ситуації в зоні відчуження.