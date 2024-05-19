“Резерв+”: МОУ запустило додаток для військовозобов’язаних

Для українських військовозобов’язаних запустили новий додаток “Резерв+”. З його допомогою можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК).

“Резерв+” доступний для скачування з App Store та Google Play.

У додаток “Резерв+” підтягується інформація з Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів “Оберіг”. Вона міститиме дату оновлення даних, ПІБ, дату народження, ІПН, а також за наявності – відомості про бронювання та відстрочку, дату проходження медкомісії та придатність/непридатність, військово-облікову спеціальність тощо.