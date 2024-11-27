Реєстр тварин запускають у Дії
2024-27-11    490

Реєстр тварин запускають у Дії

В Україні на базі “Дії” запустять Єдиний державний реєстр свійських тварин, повідомляє Мінагрополітики.

Вже запущено перший етап реалізації проекту – авторизація для ветлікарів.

Через реєстр уряд буде збирати та аналізувати дані про чисельність свійських тварин, стан їх здоров’я та вакцинацію.

Наступного року в “Діє” має з’явитися ветеринарний паспорт, який спростить подорожі з тваринами Україною.

  • кличка та опис тварини;
  • інформація про вакцинацію та біостерилізацію;
  • контакти власників чи власників;
  • Інші важливі для здоров’я тваринні дані.
ветеринарний паспорт, дія, реєстр свійських тварин, реєстр тварин
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