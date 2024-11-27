Реєстр тварин запускають у Дії

В Україні на базі “Дії” запустять Єдиний державний реєстр свійських тварин, повідомляє Мінагрополітики.
Вже запущено перший етап реалізації проекту – авторизація для ветлікарів.
Через реєстр уряд буде збирати та аналізувати дані про чисельність свійських тварин, стан їх здоров’я та вакцинацію.
Наступного року в “Діє” має з’явитися ветеринарний паспорт, який спростить подорожі з тваринами Україною.
- кличка та опис тварини;
- інформація про вакцинацію та біостерилізацію;
- контакти власників чи власників;
- Інші важливі для здоров’я тваринні дані.