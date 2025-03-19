Реєстр «Оберіг» «сканує» усіх
2025-19-03    614

Реєстр «Оберіг» «сканує» усіх

Реєстр «Оберіг» бачить інформацію про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК, завдяки обміну даними з Демографічним реєстром, — заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Чоловіків 16–25 років ставлять на облік автоматично, у них немає потреби звертатися до ТЦК і проходити медогляд. Люди від 18 років можуть згенерувати військово-обліковий документ у «Резерв+».

Для військовозобов’язаних від 25 до 60 років автоматичної процедури постановки на облік поки що немає. Наразі чоловіки, яким виповнилося 25 років, мають стати на облік особисто, тобто прийти до ТЦК за місцем реєстрації, де працівник внесе дані вручну. Дистанційно вони можуть лише оновити облікові дані.

Технічно цифрова команда готова взятися за втілення автоматичної постановки на облік усіх військовозобов’язаних чоловіків в Україні, але для цього мають бути розроблені законодавчі підстави. Поки що в Міноборони не готові коментувати, коли внесуть потрібні зміни.

закон про мобілізацію, мобілізація, реєстр Оберіг, ТЦК
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