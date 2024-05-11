Реєст «Оберіг» матиме поле про статус вручення повістки та оновлення даних

Завдяки реєстру «Оберіг» можна автоматично провести верифікацію людей без участі самих військовозобов’язаних. Зокрема, буде видно, що певна людина не оновлювала даних.

Також за допомогою реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів «Оберіг» формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку для військовозобов’язаних і матиме таку ж юридичну силу, як паперовий. Наразі Міноборони налагодило взаємодію з Мінцифри, щоб створити такий електронний військово-обліковий документ. Про це у коментарях DOU зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона додала, що це буде зручно як для військовозобов’язаних, так і для працівників ТЦК.

За новим законом під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський може використовувати технічні засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до «Оберегу», тобто, відразу перевірити дані.

Також у Міноборони вже доробили функціональність реєстру щодо того, чи вручена була повістка людині, чи ні, і коли була вручена.

Як зауважила Катерина Черногоренко, у реєстрі «Оберіг» є «окреме поле про статус вручення людині повістки – коли була вручена та який статус». Разом з тим, оповіщення військовозобов’язаних відбувається лише згідно із законодавством – особисто та завірено підписом. «Всі інші методи наразі не є правомірними».

«Оберіг» продовжує розширювати взаємодії з іншими державними реєстрами. Зокрема, нині із шістьма, і в процесі під’єднання реєстр Пенсійного фонду. Звідти Міноборони отримає дані про досвід роботи людини, у якій галузі вона працювала та чим займалася:

«Взаємодія з Державною прикордонною службою – перший кейс, коли «Оберіг» не лише отримує інформацію, а й віддає за запитом. Прикордонники звертаються до бази, коли треба валідувати дані людини, яка виїжджає за кордон.

Схожу взаємодію, коли реєстр може віддавати інформацію за запитом, плануємо ще з Національною поліцією та Державною міграційною службою.

Загалом уже є понад 40 мільйонів запитів на отримання або верифікацію даних людей. Варто зауважити, що це відбувається автоматично в системі без участі самих військовозобов’язаних, що подекуди звільняє їх від зайвого відвідування ТЦК та СП.

Наприклад, оцифрували справу людини, і видно, що вона оновлювала дані 10 років тому. Перш ніж викликати її для уточнення інформації, з реєстру «Оберіг» подаємо запит до інших реєстрів, щоб отримати актуальні дані».

Також завдяки взаємодії реєстрів можна буде, до прикладу, швидко перевірити, чи людина є студентом на денній формі навчання. І їй не треба буде бігати між деканатом і ТЦК, щоб принести довідку.

Реєстр спрямований і на запобігання корупції. Можна буде виявити «аномальну» поведінку, коли в окремому районі різко збільшується кількість знятих з обліку людей за результатами ВЛК.

Якщо певні дані некоректні, людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних:

«Коли буде налаштовано взаємодію з усіма визначеними реєстрами та реєстр «Оберіг» зможе отримувати всю необхідну інформацію автоматизовано, ТЦК та СП контактуватимуть з військовозобов’язаними лише в окремих випадках. Наразі ми працюємо над цим.

Але повністю прибрати людину з цього процесу ми не можемо. Бо деякі дані вона має завіряти особисто. І навіть після автоматизованого оновлення даних ТЦК все одно зможе викликати військовозобов’язаного для звірки, якщо останні зміни вносили давно».