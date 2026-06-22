Ресторан у Японії 66 років не змінював олію для курки

У Японії широкий резонанс викликала заява власника популярного ресторану, відзначеного престижними нагородами за приготування смаженої курки. Заклад опинився в центрі суспільної дискусії після того, як його керівник повідомив, що для приготування страв протягом 66 років використовується одна й та сама олія, яку лише регулярно доливають і підтримують у робочому стані.

Історія швидко поширилася японськими соціальними мережами та викликала тисячі коментарів. Частина користувачів висловила занепокоєння питаннями гігієни та безпеки харчових продуктів, заявивши, що не готова відвідувати заклад після таких одкровень. Інші користувачі звернули увагу на традиційні методи приготування їжі, які використовуються в окремих ресторанах Японії протягом десятиліть.

Особливий інтерес до ситуації привернув статус самого ресторану. Заклад є володарем золотої медалі одного з найвідоміших національних конкурсів смаженої курки. Саме тому інформація про багаторічне використання однієї й тієї самої олії стала предметом активного обговорення не лише серед відвідувачів, а й у професійному ресторанному середовищі.

Власник ресторану пояснив, що технологія є частиною філософії закладу та багаторічної кулінарної традиції. За його словами, олія постійно проходить очищення та фільтрацію, а також регулярно поповнюється новими порціями. Він стверджує, що саме завдяки такому підходу вдається досягти характерного аромату та смаку курки, які стали візитівкою ресторану та принесли йому професійне визнання.

Дискусія торкнулася і питання харчової безпеки. Представники ресторанної індустрії зазначають, що в багатьох країнах світу існують традиційні методики, які передбачають тривале використання заквасок, бульйонів або жирів із постійним оновленням складу. Водночас ключовим фактором залишається дотримання санітарних норм, температурних режимів та регулярний контроль якості продуктів.

Фахівці з харчових технологій звертають увагу, що багаторазове використання олії саме по собі не є порушенням стандартів, якщо продукт відповідає встановленим вимогам безпеки. Вирішальне значення мають показники окислення, рівень забруднення та результати лабораторних перевірок. Без таких даних оцінити реальний стан олії неможливо.

На тлі суспільної реакції в японському сегменті інтернету розгорнулася ширша дискусія про межу між кулінарними традиціями та сучасними стандартами громадського харчування. Одні користувачі наголошують на необхідності суворого дотримання санітарних вимог, інші вважають, що саме історичні технології часто забезпечують унікальний смак страв, за який відвідувачі цінують відомі ресторани.

Станом на тепер інформації про претензії з боку контролюючих органів або виявлені порушення в роботі закладу не надходило. Ресторан продовжує працювати у звичайному режимі, а його власник наполягає, що використовувана технологія відповідає внутрішнім стандартам якості та залишається однією з причин популярності закладу серед постійних клієнтів.

Обговорення випадку вийшло далеко за межі Японії та привернуло увагу міжнародних медіа. Історія стала черговим прикладом того, як традиційні методи приготування їжі можуть викликати суперечки в умовах сучасних вимог до безпеки продуктів і прозорості ресторанного бізнесу.